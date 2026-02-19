सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग मैचों में कमाल का प्रदर्शन किया। जिम्बाब्वे ने गुरुवार 19 फरवरी को श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में यह उसकी लगातार तीसरी जीत है। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ग्रुप बी की अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को उसके घर में हराकर साबित किया कि वह क्या कुछ कर सकती है।

जिम्बाब्वे को श्रीलंका के खिलाफ जीत दिलाने में टीम के ओपनर ब्रायन बेनेट की शानदार नाबाद अर्धशतकीय पारी रही। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे ने 19.3 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच जीत लिया। जिम्बाब्वे के अब सात अंक हैं। श्रीलंका छह अंक के साथ ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रही।

जिम्बाब्वे इस वर्ल्ड कप में अब तक अजेय है। जिम्बाब्वे ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में ओमान को 8 विकेट से हराया था। दूसरे मैच ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया। टीम का तीसरा मैच आयरलैंड से था, लेकिन वह बारिश की भेंट चढ़ गया। अब चौथे मैच में उसने श्रीलंका को पीटकर अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की।

ब्रायन बेनेट ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी

जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने 48 गेंदों में नाबाद 63 रन बनाए। वह टीम को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे। कप्तान सिकंदर रजा की पारी भी उपयोगी रही। सिकंदर रजा ब्रायन का पूरा साथ देते हुए दो चौके और चार छक्कों की मदद से 26 गेंद में 45 रन बनाए। मारुमणि ने भी 34 रन की शानदार पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। श्रीलंका के लिए दुशान हेमंता ने 2 विकेट लिए।

श्रीलंका की पारी की बात करें तो टीम के ओपनर पथुम निसांका ने 41 गेंदों पर 62 रन की अहम पारी खेली, जबकि पवन रत्नायके ने 25 गेंद में 44 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए ब्लेसिंग मुजाराबानी, ब्रांड इवांस और ग्रीम क्रीमर ने 2-2 विकेट झटके। श्रीलंका की घर में हार उसके लिए बड़ा झटका है। टी20 विश्व कप 2026 में यह लीग मुकाबलों में श्रीलंका की पहली हार भी रही।

