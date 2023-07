SL vs PAK: सरफराज अहमद के सिर पर लगी गेंद, बीच मैच में बदली पाकिस्तान की प्लेइंग 11; इस खिलाड़ी ने ली जगह

पिछले कुछ सालों से रिजवान टेस्ट पाकिस्तान के फर्स्ट च्वाइस विकेटकीपर थे, लेकिन बल्ले से खराब फॉर्म के कारण सरफराज को इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी करने का मौका मिला।

सरफराज अहमद। (फोटो – ICC)

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में विकेटकीपर सरफराज अहमद के सिर पर गेंद लग गई और वह मैच से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बीच मैच में बदलाव हुआ। वह पहली बार टेस्ट क्रिकेट में कनकशन सब्स्टीट्यूट का इस्तेमाल करेगा। पीसीबी ने जानकारी दी है कि मोहम्मद रिजवान श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच के लिए सरफराज अहमद की जगह लेंगे। तीसरे दिन के लंच के बाद के सत्र में पहली ही गेंद पर सरफराज को चोट लगी। असिथा फर्नांडो के बाउंसर से सिर के पीछे चोट लगी थी। नियमों के अनुसार सरफराज का कनकशन टेस्ट किया गया और उन्होंने अगले पांच ओवरों तक बगैर किसी परेशानी के बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने इस दौरान तीन चौके लगाए। दिलशान मदुशंका की गेंद पर मिडविकेट पर चौका लगाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डेकोन को बुलाया और अपने सिर के पीछे की ओर इशारा किया, जहां उन्हें गेंद लगी थी। सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया सरफराज इसके बाद पवेलियन लौट गए। मैच रेफरी डेविड बून ने कनकशन सब्स्टीट्यूट के लिए पाकिस्तान टीम प्रबंधन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पाकिस्तानी की प्लेइंग 11 में सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसकी जानकारी दी। Also Read PAK vs SL: 146 साल में जो नहीं हुआ वह सऊद शकील ने 7 टेस्ट में किया, गावस्कर समेत 4 दिग्गजों को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड मेडिकल पैनल की निगरानी में सरफराज पीसीबी ने यह भी जानकारी दी कि तीसरे दिन दोपहर के सत्र में असिथा फर्नांडो के बाउंसर को डक करते समय सरफराज के सिर पर चोट लग गई थी। वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल की निगरानी में हैं। रिजवान को अब इस पारी में बल्लेबाजी करने की अनुमति दी जाएगी और वह विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर सरफराज के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे। रिजवान थे फर्स्ट च्वाइस विकेटकीपर पिछले कुछ सालों से रिजवान टेस्ट पाकिस्तान के फर्स्ट च्वाइस विकेटकीपर थे, लेकिन बल्ले से खराब फॉर्म के कारण सरफराज को इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी करने का मौका मिला। उन्होंने दो टेस्ट मैचों में 86, 53, 78 और 118 के स्कोर के साथ अपनी जगह पक्की कर ली।

