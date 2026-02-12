श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। टूर्नामेंट के 16वें मैच में श्रीलंकाई टीम ने ओमान को 105 रन से करारी शिकस्त देते हुए अंकतालिका में पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है। श्रीलंका ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 20 रन से हराया था।
इस मैच की बात करें तो पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। श्रीलंकाई टीम के लिए कप्तान दासुन शनाका ने 20 गेंद पर 50 रन की तूफानी पारी खेलकर अंत में स्कोर 225 तक पहुंचाया। उनके अलावा पवन रत्नायके ने 28 गेंद पर 60 रन और कुसल मेंडिस ने 45 गेंद पर 61 रन की पारी खेली।
जवाब में ओमान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। ओमान के लिए मोहम्मद नदीम ने नाबाद 56 गेंद पर 53 रन की पारी खेली। ओमान की टीम 105 रन से मैच हार गई। श्रीलंका के लिए दुश्मंथा चमीरा और महीश तीक्षणा ने 2-2 विकेट लिए। वहीं दुनिथ वेल्लालगे, दुशान हेमंता और कामिंडु मेंडिस को 1-1 सफलता मिली।
पहले मैच में ओमान को जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। अब ओमान का अगला मैच 14 फरवरी को आयरलैंड से होगा। लगातार दो हार के ओमान लगभग सुपर 8 की रेस से बाहर हो गई है। वहीं श्रीलंका ने लगातार दो जीत के साथ अपनी दावेदारी को और ज्यादा ठोस कर लिया है।
ग्रुप बी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|4
|+3.125
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|2
|+3.350
|जिम्बाब्वे
|1
|1
|0
|2
|+2.702
|आयरलैंड
|2
|0
|2
|0
|-2.175
|ओमान
|2
|0
|2
|0
|-4.306
