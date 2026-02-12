श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। टूर्नामेंट के 16वें मैच में श्रीलंकाई टीम ने ओमान को 105 रन से करारी शिकस्त देते हुए अंकतालिका में पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है। श्रीलंका ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 20 रन से हराया था।

इस मैच की बात करें तो पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। श्रीलंकाई टीम के लिए कप्तान दासुन शनाका ने 20 गेंद पर 50 रन की तूफानी पारी खेलकर अंत में स्कोर 225 तक पहुंचाया। उनके अलावा पवन रत्नायके ने 28 गेंद पर 60 रन और कुसल मेंडिस ने 45 गेंद पर 61 रन की पारी खेली।

जवाब में ओमान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। ओमान के लिए मोहम्मद नदीम ने नाबाद 56 गेंद पर 53 रन की पारी खेली। ओमान की टीम 105 रन से मैच हार गई। श्रीलंका के लिए दुश्मंथा चमीरा और महीश तीक्षणा ने 2-2 विकेट लिए। वहीं दुनिथ वेल्लालगे, दुशान हेमंता और कामिंडु मेंडिस को 1-1 सफलता मिली।

पहले मैच में ओमान को जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। अब ओमान का अगला मैच 14 फरवरी को आयरलैंड से होगा। लगातार दो हार के ओमान लगभग सुपर 8 की रेस से बाहर हो गई है। वहीं श्रीलंका ने लगातार दो जीत के साथ अपनी दावेदारी को और ज्यादा ठोस कर लिया है।

ग्रुप बी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
श्रीलंका2204+3.125
ऑस्ट्रेलिया1102+3.350
जिम्बाब्वे1102+2.702
आयरलैंड2020-2.175
ओमान2020-4.306

नीचे दी गई खबरें भी पढ़ सकते हैं

भारत बनाम नामीबिया मुकाबले का सीधा प्रसारण, ऐसे देखें टी20 वर्ल्ड कप के 18वें मैच का लाइव टेलीकास्ट
टी20 वर्ल्ड कप: ग्रुप सी में सुपर-8 की रेस हुई रोमांचक, इंग्लैंड पर बाहर होने का खतरा, 14 फरवरी का मैच महत्वपूर्ण
वैभव सूर्यवंशी अब खेल सकते हैं 16 टीमों वाला टी20 टूर्नामेंट, IPL 2026 से पहले धूम-धड़ाका मचाने की तैयारी