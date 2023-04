SL vs IRE: IPL में नहीं बिके ओपनर ने ठोका पहला टेस्ट शतक, आयरलैंड ने रच दिया इतिहास; प्रभात जयसूर्या ने फिर किया कमाल

SL vs IRE, 2nd Test Match: आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और कर्टिस कैम्फर को विकेटकीपर लोर्कन टकर का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 106 गेंद की पारी में 80 रन का योगदान दिया।

पॉल स्टर्लिंग ने 103 और कर्टिस कैम्फर 111 रन बनाकर आउट हुए। (सोर्स- ट्विटर/@cricketireland)

