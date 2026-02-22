टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि यह राउंड काफी रोमांचक होगा, लेकिन बारिश ने अभी तक मजा किरकिरा किया है। पहला मुकाबला शनिवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच बिना कोई गेंद फेंके की रद्द हो गया। कोलंबो में बारिश के कारण मुकाबला धुल गया था। अब पल्लीकेले में होस्ट श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच दूसरे मुकाबले पर भी बारिश का खतरा है।

अभी तक सुपर 8 का मजा तो बारिश ने किरकिरा ही किया है। वहीं दूसरे मुकाबले पर भी रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला भारतीय और लोकल समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा, लेकिन बारिश लगातार पल्लीकेले में भी जारी है। अगर यह मुकाबला भी रद्द हुआ तो सुपर 8 में ग्रुप 2 का समीकरण बेहद दिलचस्प हो जाएगा।

क्या है पल्लीकेले के मौसम का हाल?

अगर पल्लीकेले के मौसम की ताजा हालात की बात करें तो फिलहाल बादल छाए हैं और बारिश के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में यहां बारिश रुक रुक कर होती रही है। एक्यूवेदर के पूर्वानुमान के मुताबिक दोपहर 1 बजे से तेज बारिश की आशंका है। शाम 7 या रात 8 बजे तक उसके बाद लगातार बारिश हो सकती है। ऐसे में मुकाबले पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है।

एक्यूवेदर के अनुसार हर घंटे के हिसाब से बारिश के पूर्वानुमान का प्रतिशत इस प्रकार है:-

सुबह 11 बजे : 7 प्रतिशत बारिश

: 7 प्रतिशत बारिश दोपहर 12 बजे : 10 प्रतिशत बारिश

: 10 प्रतिशत बारिश दोपहर 1 बजे : 49 प्रतिशत बारिश

: 49 प्रतिशत बारिश दोपहर 2 बजे : 67 प्रतिशत बारिश

: 67 प्रतिशत बारिश दोपहर 3 बजे : 74 प्रतिशत बारिश

: 74 प्रतिशत बारिश शाम 4 बजे : 65 प्रतिशत बारिश

: 65 प्रतिशत बारिश शाम 5 बजे : 65 प्रतिशत बारिश

: 65 प्रतिशत बारिश शाम 6 बजे : 49 प्रतिशत बारिश

: 49 प्रतिशत बारिश शाम 7 बजे : 45 प्रतिशत बारिश

: 45 प्रतिशत बारिश रात 8 बजे : 45 प्रतिशत बारिश

: 45 प्रतिशत बारिश रात 9 बजे: 52 प्रतिशत बारिश

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान मुकाबले के बाद अंकतालिका

सुपर 8 ग्रुप 2

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट न्यूजीलैंड 1 0 0 1 0 पाकिस्तान 1 0 0 1 0 इंग्लैंड – – – – – श्रीलंका – – – – –

