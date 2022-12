SL vs AFG: गौतम गंभीर के क्लब में शामिल हुए इब्राहिम जादरान, 8वें वनडे में ही अफगानिस्तान के ओपनर ने रच दिया इतिहास

Ibrahim Zadran : इब्राहिम जादरान ने आठ एकदिवसीय पारियों में तीन शतक लगा चुके हैं। शुरुआती 8 एकदिवसीय मैचों में वह 61.85 की औसत से 433 रन बना चुके हैं।

Ibrahim Zadran Century: इब्राहिम जदरान श्रीलंका में 150+ की पारी खेलने वाले दूसरे विदेशी क्रिकेटर बन गए। (फोटो- आईसीसी)

