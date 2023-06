SL vs AFG: श्रीलंका के खिलाफ एक और शतक से चूके इब्राहिम जदरान, पिछले एक साल में लगा चुके हैं तीन सेंचुरी

अफगानिस्तान के इस 21 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने 9 वनडे मैचों में 60 से उपर की औसत से 530 रन बना लिए हैं। जदरान ने पिछली 6 पारियों में तीन सेंचुरी लगाई हैं, जिसमें से 2 शतक श्रीलंका के ही खिलाफ आए हैं।

अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में 98 रन की पारी खेली। फोटो सोर्स- ट्विटर

श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जदरान ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और अर्द्धशतकीय पारी खेली। यह युवा खिलाड़ी शतक के काफी करीब जाकर आउट हो गया। इब्राहिम जदरान ने आउट होने से पहले 11 चौके और 2 छक्के की मदद से 98 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत अफगानिस्तान की टीम 269 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाई। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान को 269 रन का लक्ष्य दिया था। एक साल में जड़ चुके हैं तीन शतक इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इब्राहिम जदरान ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि वह अपने चौथे एकदिवसीय शतक से चूक गए। आपको बता दें कि इब्राहिम जदरान अफगानिस्तान के लिए पिछले एक साल में स्टार बल्लेबाज के रूप में बनकर उभरे हैं। उन्होंने पिछले एक साल में अपनी टीम के लिए खेलते हुए वनडे इंटरनेशनल में 3 सेंचुरी लगाई हैं। 9 वनडे में 65 से ज्यादा का है औसत 21 साल के इब्राहिम ने अपने 9वें वनडे मैच में 98 रन की पारी खेलकर 500 रन भी पूरे कर लिए। वनडे में अभी तक उनका औसत 66.37 का है। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और एक अर्द्धशतक लगाया है। इब्राहिम अफगानिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में 500 रन पूरे करने वाले 15वें खिलाड़ी बने हैं। श्रीलंका के खिलाफ जादरान ने चार मैचों में 94.00 की औसत से 376 रन बनाए हैं। उनके दो शतक श्रीलंका के ही खिलाफ हैं। जदरान ने पिछली 6 पारियों में जड़ी तीन सेंचुरी इस खिलाड़ी ने पिछले एक साल के अंदर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक और श्रीलंका के खिलाफ दो शतक लगाए हैं। पिछले एक साल में उनकी 6 पारियों पर नजर डालें तो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 120 रन, श्रीलंका के खिलाफ 106 रन और फिर श्रीलंका के खिलाफ 162 रन की पारी खेली है। इन तीन पारियों के बाद आज वह एक शतक से फिर चूक गए।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram