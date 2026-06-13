श्रीलंका ए ने मौजूदा ट्राई सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। इंडिया ए के खिलाफ पहले मैच में हारने के बाद मेजबान श्रीलंकाई टीम ने अफगानिस्तान को दूसरे मुकाबले में बुरी तरह मात दी। इस जीत के साथ श्रीलंका ए की टीम अंकतालिका में नंबर 1 पर भी आ गई है। वहीं इंडिया ए की टीम अब भी अंकतालिका में दूसरे पर है, जबकि अफगान टीम आखिरी यानी तीसरे स्थान पर खिसक गई है।

अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो इंडिया ए के उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 1 पर बने हुए हैं। वहीं इस मुकाबले में श्रीलंका ए के लिए बेहतरीन शतकीय पारी खेलने वाले अविष्का फर्नान्डो नंबर 2 पर आ गए हैं। सदीरा समराविक्रमा ने भी बेहतरीन पारी खेलते हुए अच्छी छलांग लगाई है। वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 में भी नहीं हैं। जबकि गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 पर अफगान गेंदबाजों का कब्जा है। अब्दुल्लाह अहमदजई और फरमानुल्लाह के 5-5 विकेट हैं।

श्रीलंका ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच के बाद अंकतालिका

क्रम टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रनरेट 1 श्रीलंका ए 2 1 1 0 2 +1.177 2 इंडिया ए 2 1 1 0 2 +0.053 3 अफगानिस्तान ए 1 1 0 0 2 -1.951

श्रीलंका ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदे खेलीं स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक शून्य चौके (4s) छक्के (6s) ऋतुराज गायकवाड़ (IND-A) 2 2 0 167 101 83.50 194 86.08 1 1 0 9 3 अविष्का फर्नान्डो

(SL-A) 2 2 1 153 108 नाबाद 153.00 138 110.86 1 0 0 21 3 तिलक वर्मा (IND-A) 2 2 0 126 66 63.00 170 74.11 0 2 0 7 1 सदीरा समराविक्रमा

(SL-A) 2 2 1 106 60 नाबाद 106.00 121 87.60 0 1 0 10 0 निरोशम डिकवेला (SL-A) 2* 2 0 96 49 48.00 64 150.00 0 0 0 15 1

श्रीलंका ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारी गेंदें ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट अब्दुल्ला अहमदजई (AFG-A) 2 2 84 14 0 118 5 5/68 23.60 8.42 16.80 0 1 फरमानुल्लाह सफी

(AFG-A) 2 2 84 14 0 118 5 3/85 23.60 8.42 16.80 0 0 चमिका गुणाशेकरा (SL-A) 1 1 52 8.4 0 32 3 3/32 10.66 3.69 17.33 0 0 अरशद खान (IND-A) 2 2 59 9.5 0 62 3 2/24 20.66 6.30 19.66 0 0 अनुकूल रॉय (IND-A) 2 2 90 15.0 1 73 3 2/49 24.33 4.86 30.00 0 0

ऋतुराज नंबर 1, वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 से भी बाहर; ये हैं वनडे ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

श्रीलंका में जारी वनडे ट्राई सीरीज में अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ज्यादा रन बनाकर नंबर 1 पर काबिज हैं। वहीं 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 10 से भी अब बाहर हो गए हैं। कप्तान तिलक वर्मा दूसरा स्थान पर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



