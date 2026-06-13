श्रीलंका ए ने मौजूदा ट्राई सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। इंडिया ए के खिलाफ पहले मैच में हारने के बाद मेजबान श्रीलंकाई टीम ने अफगानिस्तान को दूसरे मुकाबले में बुरी तरह मात दी। इस जीत के साथ श्रीलंका ए की टीम अंकतालिका में नंबर 1 पर भी आ गई है। वहीं इंडिया ए की टीम अब भी अंकतालिका में दूसरे पर है, जबकि अफगान टीम आखिरी यानी तीसरे स्थान पर खिसक गई है।

अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो इंडिया ए के उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 1 पर बने हुए हैं। वहीं इस मुकाबले में श्रीलंका ए के लिए बेहतरीन शतकीय पारी खेलने वाले अविष्का फर्नान्डो नंबर 2 पर आ गए हैं। सदीरा समराविक्रमा ने भी बेहतरीन पारी खेलते हुए अच्छी छलांग लगाई है। वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 में भी नहीं हैं। जबकि गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 पर अफगान गेंदबाजों का कब्जा है। अब्दुल्लाह अहमदजई और फरमानुल्लाह के 5-5 विकेट हैं।

श्रीलंका ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच के बाद अंकतालिका

क्रमटीममैचजीतहारबेनतीजाअंकनेट रनरेट
1श्रीलंका ए21102+1.177
2इंडिया ए21102+0.053
3अफगानिस्तान ए11002-1.951

श्रीलंका ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारियांनाबादरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदे खेलींस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतकशून्यचौके (4s)छक्के (6s)
ऋतुराज गायकवाड़ (IND-A)22016710183.5019486.0811093
अविष्का फर्नान्डो
(SL-A)		221153108 नाबाद153.00138110.86100213
तिलक वर्मा (IND-A)2201266663.0017074.1102071
सदीरा समराविक्रमा
(SL-A)		22110660 नाबाद106.0012187.60010100
निरोशम डिकवेला (SL-A)2*20964948.0064150.00000151

श्रीलंका ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचपारीगेंदेंओवरमेडनरनविकेटसर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ीऔसतइकॉनमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
अब्दुल्ला अहमदजई (AFG-A)228414011855/6823.608.4216.8001
फरमानुल्लाह सफी
(AFG-A)		228414011853/8523.608.4216.8000
चमिका गुणाशेकरा (SL-A)11528.403233/3210.663.6917.3300
अरशद खान (IND-A)22599.506232/2420.666.3019.6600
अनुकूल रॉय (IND-A)229015.017332/4924.334.8630.0000

ऋतुराज नंबर 1, वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 से भी बाहर; ये हैं वनडे ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

श्रीलंका में जारी वनडे ट्राई सीरीज में अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ज्यादा रन बनाकर नंबर 1 पर काबिज हैं। वहीं 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 10 से भी अब बाहर हो गए हैं। कप्तान तिलक वर्मा दूसरा स्थान पर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर