स्कीइंग में देश को पहला अंतरराष्ट्रीय पदक दिलाने वाली मनाली की आंचल ठाकुर ने अपने भाई हिमांशु ठाकुर के लिए सरकार से वीजा संबंधी मदद मांगी थी। सरकार ने उनके आग्रह पर अमल करते हुए मदद की। इस पर आंचल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर को शुक्रिया कहा है। आंचल के 24 वर्षीय भाई हिमांशु ठाकुर भी स्कीइंग के खिलाड़ी हैं और वह दो दिनों से अपने कोच के साथ जर्मनी के फ्रेंकफर्ट में फंसे थे। उन्हें वीजा संबंधी गड़बड़ी को लेकर ईरान के लिए जाने वाली फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया था। ईरान में सोमवार (15 जनवरी) से दक्षिण कोरिया में अगले महीने होने वाले विंटर ओलंपिक के लिए क्वालीफायर मुकाबले हो रहे हैं। ईरान ने आखिरी वक्त में हिमांशु को वीजा देने से मना कर दिया था। विंटर ओलंपिक के क्वालीफायर मुकाबले में भाग लाने के हिमांशु ने भी सरकार से मदद मांगी थी। लेकिन आखिरकार उन्हें कामयाबी बहन की कोशिशों के बाद मिली।

Thankyou so much for your help and support sir ! Hon’ble PM @narendramodi . Himanshu Thakur got the visa. — Aanchal Thakur (@alleaanchal) January 15, 2018

Himanshu Thakur got the visa. Thankyou very much for your help and support ma’am! Foreign minister hon’ble @SushmaSwaraj. — Aanchal Thakur (@alleaanchal) January 15, 2018

Thankyou for supporting sir ! Hon’ble Sports mininster @Ra_THORe. Himanshu Thakur got the visa. — Aanchal Thakur (@alleaanchal) January 15, 2018

Thankyou for supporting sir! Hon’ble MP HP. @ianuragthakur. Himanshu Thakur got the visa. — Aanchal Thakur (@alleaanchal) January 15, 2018

आंचल ने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को टैग करते हुए लिखा था कि उनके भाई हिमांशु ठाकुर के पास विटंर ओलंपिक 2018 के लिए क्वालीफाई करने के लिए आखिरी मौका है, कृपया उसे तेहरान के लिए वीजा दिलवाने में मदद करें।

My brother Himanshu Thakur has tomorrow last chance to qualify for Winter Olympics 2018. I kindly request hon’ble PM @narendramodi, foreign minister @SushmaSwaraj, sports minister @Ra_THORe,chief minister HP. @jairamthakurbjp to help him in granting arrival visa in Tehran,Iran. — Aanchal Thakur (@alleaanchal) January 14, 2018

आंचल के भाई ने भी सरकार और उसके मंत्रियों से मदद के लिए ट्वीट कर गुहार लगाई थी। इस पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी ट्वीट कर मदद करने के लिए आश्वस्त किया था।

We @IndiaSports are reaching out to @MEAIndia to help, they would need particulars; Where has he applied for grant of visa with his passport details?#WinterOlympics2018 https://t.co/naOS7LmJZ6 — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) January 14, 2018

बता दें कि आंचल ने तुर्की में हुई अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में पहली बार भारत को कांस्य पदक दिलाकर देश का नाम रौशन किया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी थी।

