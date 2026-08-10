इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट वनडे कप में एक इंग्लिश बल्लेबाज ने रविवार को तूफान मचाया। 9 अगस्त को हैम्पशायर और ससेक्स के बीच हुए मुकाबले में हैम्पशायर के टोबी एल्बर्ट ने 37 गेंद पर 86 रन की आतिशी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाए। इस पारी में उनकी खास बात यह रही की अपनी पारी के दौरान अपनी छह गेंद पर लगातार उन्होंने छह छक्के भी जड़े।

हालांकि, यह स्पष्ट कर दें कि यह छह छक्के उन्होंने एक ओवर की लगातार छह गेंद पर नहीं जड़े। बल्कि अपनी पारी की लगातार छह गेंद पर उन्होंने छह छक्के लगाए। टोबी ने हैम्पशायर की पारी के के 43वें ओवर की पांचवीं और छठी गेंद पर नैंटेस ओस्थोइजेन के खिलाफ दो लगातार छक्के लगाए। उसके बाद 44वें ओवर में जब रॉबर्ट किर्टले के सामने वह आए तो उन्होंने तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर लगातार चार छक्के जड़ दिए।

इस तरह एल्बर्ट ने अपनी लगातार छह गेंद पर छह छक्के जड़े। उन्होंने 232.43 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके अलावा हैम्पशायर के लिए इस पारी में दो शतक दोनों ओपनिंग बैटर्स ने जड़े। एलिस्टेयर ओर ने 105 गेंद पर 105 रन और बेन मायस ने 115 गेंद पर 109 रन की पारी खेली। भारतीय बल्लेबाज आशुतोष शर्मा 12 गेंद पर 12 रन ही बना पाए। पहले खेलते हुए हैम्पशायर ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 383 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

हैम्पशायर की 51 रन से जीत

जवाब में 384 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ससेक्स की टीम के लिए भी ओपनर चार्ली टीयर ने 94 गेंद पर 111 रन की पारी खेली। दूसरे ओपनर टोम हेन्स और नंबर 3 के खिलाड़ी ओलिवर कार्टर ने निराश किया और इसी कारण ससेक्स ने रन चेज में 41 रन पर ही दो विकेट गंवा दिए। फिर तीसरे विकेट के लिए जैक लीनिंग ने टीयर का साथ दिया।

लीनिंग ने 92 रन की पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए टीयर के साथ 139 रन जोड़े। डैनियल इब्राहिम ने भी 42 गेंद पर 55 रन बनाए लेकिन यह काफी नहीं रहा। ससेक्स की टीम 48.5 ओवर में 332 रन बनाकर सिमट गई। हैम्पशायर ने यह मुकाबला 51 रन से जीत लिया।

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