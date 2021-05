सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय क्रिकेटर्स में से एक होने के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी एकांत जीवन जीना पसंद करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं। हालांकि, एक समय था जब यह विकेटकीपर-बल्लेबाज ट्विटर पर काफी सक्रिय था। तब महेंद्र सिंह धोनी को अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत करना या उन्हें खेल या अपने जीवन के बारे में सामान्य अपडेट देना पसंद था।

हाल ही में धोनी द्वारा 2012 में किए गए कुछ ट्वीट्स ट्विटर पर फिर वायरल हुए और सभी सुर्खियों में आ गए। वायरल ट्वीट्स में से एक में, एमएस धोनी ने एक ट्विटर यूजर को करारा जवाब दिया। उस यूजर ने सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय धोनी को अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहते हुए ट्रोल किया था। जुलाई 2012 में, भारत के श्रीलंका दौरे से ठीक पहले, एमएस ने ट्विटर पर एक पोस्ट की थी। इसमें उन्होंने यूजर्स को तस्वीरों के बीच अंतर खोजने के लिए कहा था।

एमएस धोनी की उसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक यूजर ने धोनी से खेल पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। पूर्व भारतीय कप्तान ने भी उस व्यक्ति की आलोचना पर ध्यान दिया और यूजर से कुछ सुझाव मांगते हुए व्यंग्यात्मक जवाब दिया। यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘@msdhoni कृपया अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें, न कि ट्विटर पर।’ इस पर धोनी ने जवाब देते हुए लिखा, ‘सर हां सर, कोई टिप्स सर।’

@msdhoni plzz concentrate on ur batting not in twitter

— Sridhar Reddy Vakiti (@urssrilu666) July 17, 2012