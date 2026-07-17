वेस्टइंडीज ही नहीं क्रिकेट जगत के महान ऑलराउंडर गैरफील्ड सोबर्स का शुक्रवार 17 जुलाई को निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी महीने 28 जुलाई को वह 90 साल के पूरे हो जाते। मगर अब क्रिकेट इतिहास का यह अनोखा सितारा दुनिया को अलविदा कह गया। सर गैरी सोबर्स के नाम रेड बॉल क्रिकेट में 28 हजार से ज्यादा रन और 1043 विकेट दर्ज हैं। उनके बेटे डैनियल सोबर्स ने इस खबर की पुष्टि की।

गैरी सोबर्स का नाम क्रिकेट जगत के महान ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 28314 रन बनाए हैं जिसमें से 8032 रन 160 पारियों में उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए बनाए। वहीं गेंदबाजी में उनके नाम रेड बॉल क्रिकेट में 1043 विकेट दर्ज हैं और वेस्टइंडीज के लिए भी उन्होंने 159 पारियों में 235 विकेट झटके थे।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) द्वारा भी गैरी सोबर्स के निधन पर दुख जताया गया है। बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए शोक व्यक्त किया और खास मैसेज भी लिखा। बीसीसीआई ने लिखा,”बीसीसीआई सर गैरफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक जताता है। वह खेल के एक रियल आइकन थे और क्रिकेट जगत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर थे। उनकी उपलब्धियां कैरेबियन क्रिकेट के लिए हमेशा यादों का हिस्सा रहेंगी। उनके परिवार, दोस्तों और सभी खेल प्रेमियों के लिए सांत्वना।”

The BCCI mourns the passing of Sir Garfield Sobers, a true icon of the game and one of cricket's greatest-ever all-rounders.



His extraordinary achievements, lasting influence on Caribbean cricket and immeasurable contribution to the global game have left an enduring legacy that… pic.twitter.com/5263SNLezn — BCCI (@BCCI) July 17, 2026

यहां देखें गैरफील्ड सोबर्स के आंकड़े

बल्लेबाजी और फील्डिंग

फॉर्मेट मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत शतक अर्धशतक कैच टेस्ट 93 160 21 8,032 365* 57.78 26 30 109 वनडे 1 1 0 0 0 0.00 0 0 1 फर्स्ट क्लास 383 609 93 28,314 365* 54.87 86 121 407 लिस्ट-ए 95 92 21 2,721 116* 38.32 1 18 41

गेंदबाजी

फॉर्मेट मैच पारी गेंदें रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी मैच में सर्वश्रेष्ठ औसत इकोनॉमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट 10 विकेट टेस्ट 93 159 21,599 7,999 235 6/73 8/80 34.03 2.22 91.9 8 6 0 वनडे 1 1 63 31 1 1/31 1/31 31.00 2.95 63.0 0 0 0 फर्स्ट क्लास 383 – 70,789 28,941 1,043 9/49 – 27.74 2.45 67.8 – 36 1 लिस्ट-ए 95 – 4,387 2,393 109 5/43 5/43 21.95 3.27 40.2 4 1 0

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