वेस्टइंडीज ही नहीं क्रिकेट जगत के महान ऑलराउंडर गैरफील्ड सोबर्स का शुक्रवार 17 जुलाई को निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी महीने 28 जुलाई को वह 90 साल के पूरे हो जाते। मगर अब क्रिकेट इतिहास का यह अनोखा सितारा दुनिया को अलविदा कह गया। सर गैरी सोबर्स के नाम रेड बॉल क्रिकेट में 28 हजार से ज्यादा रन और 1043 विकेट दर्ज हैं। उनके बेटे डैनियल सोबर्स ने इस खबर की पुष्टि की।
गैरी सोबर्स का नाम क्रिकेट जगत के महान ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 28314 रन बनाए हैं जिसमें से 8032 रन 160 पारियों में उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए बनाए। वहीं गेंदबाजी में उनके नाम रेड बॉल क्रिकेट में 1043 विकेट दर्ज हैं और वेस्टइंडीज के लिए भी उन्होंने 159 पारियों में 235 विकेट झटके थे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) द्वारा भी गैरी सोबर्स के निधन पर दुख जताया गया है। बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए शोक व्यक्त किया और खास मैसेज भी लिखा। बीसीसीआई ने लिखा,”बीसीसीआई सर गैरफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक जताता है। वह खेल के एक रियल आइकन थे और क्रिकेट जगत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर थे। उनकी उपलब्धियां कैरेबियन क्रिकेट के लिए हमेशा यादों का हिस्सा रहेंगी। उनके परिवार, दोस्तों और सभी खेल प्रेमियों के लिए सांत्वना।”
यहां देखें गैरफील्ड सोबर्स के आंकड़े
बल्लेबाजी और फील्डिंग
|फॉर्मेट
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|कैच
|टेस्ट
|93
|160
|21
|8,032
|365*
|57.78
|26
|30
|109
|वनडे
|1
|1
|0
|0
|0
|0.00
|0
|0
|1
|फर्स्ट क्लास
|383
|609
|93
|28,314
|365*
|54.87
|86
|121
|407
|लिस्ट-ए
|95
|92
|21
|2,721
|116*
|38.32
|1
|18
|41
गेंदबाजी
|फॉर्मेट
|मैच
|पारी
|गेंदें
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|मैच में सर्वश्रेष्ठ
|औसत
|इकोनॉमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|10 विकेट
|टेस्ट
|93
|159
|21,599
|7,999
|235
|6/73
|8/80
|34.03
|2.22
|91.9
|8
|6
|0
|वनडे
|1
|1
|63
|31
|1
|1/31
|1/31
|31.00
|2.95
|63.0
|0
|0
|0
|फर्स्ट क्लास
|383
|–
|70,789
|28,941
|1,043
|9/49
|–
|27.74
|2.45
|67.8
|–
|36
|1
|लिस्ट-ए
|95
|–
|4,387
|2,393
|109
|5/43
|5/43
|21.95
|3.27
|40.2
|4
|1
|0
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