स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन ने बुधवार (27 मई) को सिंगापुर में शानदार जीत के साथ 10 लाख डॉलर इनामी सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई। विश्व चैंपियनशिप 2023 और एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता 33 वर्षीय प्रणय ने एक घंटे से कुछ अधिक समय में दुनिया के पांचवें नंबर के इंडोनेशियाई खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को 10-21, 21-12, 21-18 से हराया।

क्रिस्टी के खिलाफ पिछले पांच वर्षों में यह प्रणय की पहली जीत है। इससे पहले उन्होंने 2021 इंडोनेशिया ओपन में क्रिस्टी को हराया था। प्रणय अब अगले दौर में सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू से भिड़ेंगे। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने इसके बाद दुनिया के 24वें नंबर के खिलाड़ी ल्यू गुवांग झू को 42 मिनट में 21-17 21-15 से हराया। वह अगले दौर में थाईलैंड के दूसरे वरीय कुनलावुत वितिदसार्न से भिड़ेंगे।

श्रीकांत हारे

ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी भी वोंग टिएन सी और लिम च्यू सिएन की मलेशिया की जोड़ी को 21-14, 20-22, 21-13 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई। किदांबी श्रीकांत और मालविका बंसोड़ पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गए। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप 2021 के रजत पदक विजेता श्रीकांत को स्थानीय खिलाड़ी लोह कीन यू के खिलाफ 20-22, 21-19, 17-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

लोह कीन यू ने लिया बदला

लोह कीन यू ने इस जीत के साथ पिछले हफ्ते भारतीय खिलाड़ी के हाथों मिली हार का बदला ले लिया। चोट के बाद वापसी कर रही मालविका भी चीनी ताइपे की लिन शियांग टी को कड़ी चुनाती देने के बावजूद 21-11, 19-21, 12-21 से हार गईं। महिला युगल में पांडा बहने रुतुपर्णा और स्वेतपर्णा भी पी ऐमवारीश्रीसाकुल और एस जेनपेंगकी थाईलैंड की जोड़ी के खिलाफ सीधे गेम में 9-21 17-21 से हार गईं।

प्रणय ने जोरदार वापसी की

प्रणय ने क्रिस्टी के खिलाफ धीमी शुरुआत की जिससे डोनेशियाई खिलाड़ी ने ब्रेक तक 11-5 की बढ़त बना ली। क्रिस्टी ने इसके बाद अपनी बढ़त को 16-9 तक पहुंचाया और फिर अगले छह में से पांच अंक जीतकर पहला गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में प्रणय ने जोरदार वापसी की। उन्होंने ब्रेक तक 11-7 की बढ़त बनाई और फिर क्रिस्टी को कोई मौका नहीं दिया और दूसरा गेम जीतकर स्कोर 1-1 कर दिया।

शुरुआत में क्रिस्टी 6-3 से आगे थे

निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में क्रिस्टी 6-3 से आगे थे, लेकिन प्रणय ने वापसी करते हुए स्कोर 13-11 कर दिया। कड़े मुकाबले के बीच क्रिस्टी ने 18-16 से बढ़त बनाई लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने आखिरी पांच अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम किया।

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