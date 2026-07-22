वैभव सूर्यवंशी बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं और इसमें कोई शक नहीं है। अब वैभव जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं जिसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी, लेकिन इस सीरीज के पहले मैच से पहले विरोधी टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने इस नन्हें बल्लेबाज की जमकर तारीफ की साथ ही उन्होंने बताया कि वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर किस तरह से बन सकते हैं।

वैभव को सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत

सिकंदर रजा ने जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए कहा कि वैभव बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। अगर कोई 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है तो सिर्फ दो-तीन मैचों के बाद उसकी आलोचना करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि वैभव के आस-पास कई बेहतरीन सीनियर क्रिकेटर हैं और अगर उन्हें सही तरीके से गाइड और हैंडल किया जाए,तो मुझे लगता है कि वैभव एक जबरदस्त टैलेंट साबित हो सकते हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बन सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक साल में वैभव ने जो किया है, इंडिया अंडर-19 टीम के लिए जो किया है और जिस उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया है ये कोई मामूली बात नहीं है। आजकल ऐसी कहानियां सुनने को नहीं मिलतीं। वैभव खास हैं और उन्हें कैसे गाइड और हैंडल किया जाता है यह बहुत जरूरी होगा।

आपको बता दें कि वैभव ने इस महीने की शुरुआत में 15 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बने थे और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस युवा खिलाड़ी का आईपीएल 2026 का सीजन शानदार रहा था जिसमें राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए थे और टूर्नामेंट के ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ और ‘बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर’ बने साथ ही एक ही आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा था।

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