जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम में तीन बदलाव किए हैं। उन्होंने ऑलराउंडर वेस्ली मधेवेरे और तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहूरी को टीम में वापस बुलाया है साथ ही विकेटकीपर-बल्लेबाज तफाद्जवा त्सिगा को पहली बार टीम में शामिल किया है।

जिम्बाब्वे की टीम ने किए तीन बदलाव

सिकंदर रजा की कप्तानी वाली 15 सदस्यीय टीम, 23, 25 और 26 जुलाई को हरारे में मौजूदा आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन का सामना करेगी। बांग्लादेश के खिलाफ हालिया टी2- सीरीज से बाहर रहने के बाद मधेवेरे की नेशनल टीम में वापसी हुई है जबकि न्यामहुरी भी उस सीरीज से बाहर करने वाली चोट से उबरकर वापस आ गए हैं। वहीं त्सिगा को इंटरनेशनल लेवल पर सबसे छोटे फॉर्मेट में खेलने का पहला मौका मिला है।

बांग्लादेश सीरीज के लिए न्यामहूरी की जगह टीम में शामिल हुए तनाका चिवंगा ने अपनी जगह बनाए रखी है। वहीं क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा और ताशिंगा मुसेकिवा को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के बाद जिम्बाब्वे की टीम भारत के खिलाफ सीरीज खेलने उतरेगी भले ही उन्हें टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा हो। उन्होंने एकमात्र टेस्ट मैच में पारी से जीत हासिल की और फिर हरारे में टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की टीम

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, मिल्टन शुम्बा, तफदजवा त्सिगा।

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