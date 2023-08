एक और भारतीय शूटर ने का ओलंपिक टिकट पक्का, सिफ्ट कौर समरा ने विश्व चैंपियनशिप में किया कमाल

सिफ्ट कौर समरा ने हाल ही में चीन के चेंगदू में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण जीता था।

सिफ्ट कौर सामरा। (फोटो - India_AllSports)

उभरती हुई निशानेबाज सिफ्ट कौर समरा ने सोमवार को आईएसएसएफ (अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ) विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में पांचवें स्थान पर रहकर भारत को पेरिस ओलंपिक का छठा कोटा दिलाया। इस महीने की शुरुआत में चीन के चेंगदू में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में अपने पसंदीदा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली 21 साल की इस खिलाड़ी ने फाइनल में 429.1 का स्कोर किया। सिफ्ट क्वालिफिकेशन दौर में 589 अंक के साथ पांचवें स्थान पर थी। उन्होंने ‘नीलिंग’ में 192 का स्कोर करने के बाद ‘प्रोन’ और ‘स्टैंडिंग’ में क्रमश: 199 और 198 अंक हासिल किए। सिफ्ट फाइनल में ‘नीलिंग’ चरण के बाद आठवें स्थान पर खिसक गयी थी। उन्होंने इसके बाद ‘प्रोन’ और ‘स्टैंडिंग’ बेहतर प्रदर्शन करते हुए पांचवां स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में चीन की झांग कियोनग्यू (465.3) ने स्वर्ण जबकि हान जियाये (463.5) ने रजत पदक हासिल किया। अमेरिका की सेगेन मैडालेना 451.9 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। भारत तीसरे स्थान पर सिफ्ट (589), आशी चौकसे (590) और मानिनी कौशिक (582) की भारतीय तिकड़ी 1761 के कुल स्कोर के साथ टीम स्पर्धा में पांचवें स्थान पर रही। विश्व कप पदक तालिका में भारत चार स्वर्ण और तीन कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो स्थानों पर चीन और अमेरिका का कब्जा है। मौजूदा विश्व कप में यह भारत के लिए तीसरा ओलंपिक कोटा है। Also Read भारत को शूटिंग में मिला पांचवां ओलंपिक कोटा, अखिल श्योराण ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल इन शूटर्स ने भी बनाई जगह इससे पहले मेहुली घोष (महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल) और 28 वर्षीय अखिल श्योराण (50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन) ने भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किये हैं। भारत ने अब तक कुल छह ओलंपिक कोटा हासिल किये हैं। इस सूची में भवनीश मेंदिरत्ता (पुरुष ट्रैप), गत विश्व चैंपियन रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल), स्वप्निल कुसाले (पुरुष 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन) का भी नाम शामिल है। शीर्ष छह निशानेबाज ही फाइनल में पहुंचेंगे पुरुषों की 25 मीटर रैपिड-फायर पिस्टल क्वालीफिकेशन के पहले चरण के बाद आदर्श सिंह और अनीश भानवाला व्यक्तिगत स्पर्धा में क्रमशः दूसरे और सातवें स्थान पर है। आदर्श ने 295 का स्कोर किया, वहीं अनीश (293) उनसे दो अंक पीछे है। इस स्पर्धा में चुनौती पेश कर रहे तीसरे भारतीय विजयवीर सिद्धू 300 में से 287 के स्कोर के साथ 32वें स्थान पर थे। इस आयोजन में शीर्ष छह निशानेबाज ही फाइनल में पहुंचेंगे। क्वालिफिकेशन का दूसरा रैपिड-फायर चरण और फाइनल मंगलवार को होगा

Follow us on



instagram

telegram