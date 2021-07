भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में अपना शानदार खेल जारी रखते हुए सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने शुक्रवार को जापानी खिलाड़ी यामागुची एकाने को 21-13 और 22-20 से मात देकर अंतिम चार में जगह बनाई।

पीवी सिंधु ने रैंकिंग में खुद से दो पायदान ऊपर यामागुची एकाने को सीधे गेम में हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बस सिंधु एक जीत दूर हैं भारत के लिए मेडल जीतने से।

अगर सेमीफाइनल मुकाबला सिंधु जीत लेती हैं तो वे सिल्वर कम से कम पक्का कर लेंगी। अगर सेमीफाइनल में दुर्भाग्यवश हारकर तीसरे स्थान के मुकाबले में वे जाती हैं तो वहां से एक जीत उन्हें ब्रांज दिलवा सकती है।



क्वार्टरफाइनल के आज के मुकाबले में सिंधु ने मैच को पूरी तरह से एकतरफा बनाते हुए सीधे गेम 21-13 और 22-20 से जीत दर्ज कर भारत के लिए एक और पदक की उम्मीद बढ़ा दी है।

सिंधु की इस जीत पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्हें लिखा कि शुभकामनाएं सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए।

Congratulations India #PVSindhu Has Stormed Her Way Into The Semi Finals #Badminton pic.twitter.com/Yzc1HGFkr1

— Narendra Modi fan (@narendramodi177) July 30, 2021