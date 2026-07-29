भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी। ये टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाली है। भारतीय टीम फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में 5वें स्थान पर है और इस टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करके टीम इंडिया अपनी स्थिति को और बेहतर करने की कोशिश करेगी।

टॉप-10 में 4 भारतीय बैटर मौजूद

इस टेस्ट सीरीज से पहले बात अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें को इसमें शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल समेत 4 भारतीय मौजूद हैं। वहीं सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार बैटर जो रूट मौजूद हैं जबकि शीर्ष दस बल्लेबाजों की लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी बैटर नहीं है। इस सूची में इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक जो रूट ने 13 मैचों में 1108 रन बनाए हैं जिसमें 5 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद हैरी ब्रुक ने 13 मैचों में 1056 रन 2 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं। तीसरे नंबर पर भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं जिन्होंने अब तक खेले 8 मैचों में 5 शतक और एक अर्धशतक की मदद से 950 रन बनाए हैं जबकि छठे नंबर पर केएल राहुल 9 मैचों में 796 रन बनाकर मौजूद हैं। लिस्ट में रविंद्र जडेजा 9वें जबकि यशस्वी जायसवाल 10वें स्थान पर हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौका छक्का जो रूट 2025-2026 13 25 2 1108 160 48.17 1922 57.64 5 2 2 118 1 हैरी ब्रुक 2025-2026 13 25 1 1056 158 44 1279 82.56 2 7 3 117 15 शुभमन गिल 2025-2025 8 14 2 950 269 79.16 1464 64.89 5 1 0 108 15 बेन डकेट 2025-2026 13 25 0 910 149 36.4 1055 86.25 2 3 2 130 4 ट्रैविस हेड 2025-2026 8 16 0 853 170 53.31 1073 79.49 3 2 0 102 9 केएल राहुल 2025-2025 9 17 1 796 137 49.75 1642 48.47 3 3 0 98 4 साई होप 2025-2026 10 19 0 748 140 39.36 1488 50.26 3 2 0 79 5 जेमी स्मिथ 2025-2026 12 23 3 746 184* 37.3 996 74.89 1 4 1 88 16 रविंद्र जडेजा 2025-2025 9 15 5 725 107* 72.5 1289 56.24 2 6 0 68 13 यशस्वी जायसवाल 2025-2025 9 17 0 713 175 41.94 1065 66.94 3 3 3 105 6

WTC 2025-27: पाकिस्तान-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बाद अंकतालिका; भारत इस स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1

WTC PointS Table 2025-27: पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने हरा दिया और इस हार के बाद अंकतालिका में पाकिस्तान सबसे आखिरी पायदान यानी 9वें स्थान पर है। वहीं इस मुकाबले के बाद भारत की क्या स्थिति है जानिए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)