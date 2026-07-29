भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी। ये टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाली है। भारतीय टीम फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में 5वें स्थान पर है और इस टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करके टीम इंडिया अपनी स्थिति को और बेहतर करने की कोशिश करेगी।

टॉप-10 में 4 भारतीय बैटर मौजूद

इस टेस्ट सीरीज से पहले बात अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें को इसमें शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल समेत 4 भारतीय मौजूद हैं। वहीं सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार बैटर जो रूट मौजूद हैं जबकि शीर्ष दस बल्लेबाजों की लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी बैटर नहीं है। इस सूची में इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक जो रूट ने 13 मैचों में 1108 रन बनाए हैं जिसमें 5 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद हैरी ब्रुक ने 13 मैचों में 1056 रन 2 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से बनाए हैं। तीसरे नंबर पर भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं जिन्होंने अब तक खेले 8 मैचों में 5 शतक और एक अर्धशतक की मदद से 950 रन बनाए हैं जबकि छठे नंबर पर केएल राहुल 9 मैचों में 796 रन बनाकर मौजूद हैं। लिस्ट में रविंद्र जडेजा 9वें जबकि यशस्वी जायसवाल 10वें स्थान पर हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकाछक्का
जो रूट2025-202613252110816048.17192257.645221181
हैरी ब्रुक2025-202613251105615844127982.5627311715
शुभमन गिल2025-2025814295026979.16146464.8951010815
बेन डकेट2025-20261325091014936.4105586.252321304
ट्रैविस हेड2025-2026816085317053.31107379.493201029
केएल राहुल2025-2025917179613749.75164248.47330984
साई होप2025-20261019074814039.36148850.26320795
जेमी स्मिथ2025-202612233746184*37.399674.891418816
रविंद्र जडेजा2025-20259155725107*72.5128956.242606813
यशस्वी जायसवाल2025-2025917071317541.94106566.943331056

WTC 2025-27: पाकिस्तान-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बाद अंकतालिका; भारत इस स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1

WTC PointS Table 2025-27: पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने हरा दिया और इस हार के बाद अंकतालिका में पाकिस्तान सबसे आखिरी पायदान यानी 9वें स्थान पर है। वहीं इस मुकाबले के बाद भारत की क्या स्थिति है जानिए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)