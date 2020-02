एक तरफ टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में धमाल मचाए हुए है। न्यूजीलैंड के दौरे पर गई विराट सेना ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्विप किया है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ए की टीम ने भी न्यूजीलैंड ए के खिलाफ कमाल दिखाया है। दोनों टीमों के बीच दो अनधिकृत टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने एक कमाल का दोहरा शतक जड़ दिया है।

गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 279 गेंदों में नाबाद 204 रनों की पारी खेली। इसमें उन्होंने 22 चौके और 4 छक्के जड़े। इसके अलावा प्रियंक पांचाल ने 115 तो हनुमा विहारी ने भी शानदार शतक जड़ा। इस दोहरे शतक के साथ ही गिल ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

शुभमन गिल ने 19 साल 334 दिन की उम्र में इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए दोहरा शतक जड़ा है। वहीं, गौतम गंभीर ने 2002 में बोर्ड प्रेसिडेंट इलेवन की तरफ से खेलते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ 20 साल 124 दिन की उम्र में 218 रनों की पारी खेली थी।

A herculean effort by #ShubmanGill to score a double century. He is really knocking that Team India door now. Call-up soon?

Video thread of some of his strokes from the double ton #NZAvINDA #NZvIND pic.twitter.com/5dRpFOp0XG

— Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) February 2, 2020