भारतीय वनडे टीम शुभमन गिल की कप्तानी में 27 सितंबर से एक्शन में नजर आने वाली है जो वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इस वनडे सीरीज में एक बार फिर से टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर नजर रहने वाली है। इनमें से भी कोहली और रोहित अब सिर्फ भारत के लिए वनडे प्रारूप में ही खेलते हैं तो उनके भविष्य के लिए ये सीरीज काफी अहम रहने वाली है।

शुभमन गिल हैं टॉप पर, रोहित शर्मा शीर्ष-10 से बाहर

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज से पहले बात अगर साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं जबकि टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा फिलहाल तो टॉप-10 से बाहर हैं। हालांकि इस लिस्ट में विराट कोहली 10वें नंबर पर मौजूद हैं तो वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं।

शुभमन गिल ने अब तक वनडे प्रारूप में साल 2026 में 9 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने एक शतक की मदद से 561 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद जो रूट ने 7 मैचों में एक शतक की मदद से 540 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं जिन्होंने 14 मैचों में 513 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा 9 मैचों में 379 रन के साथ 11वें स्थान पर हैं जबकि विराट कोहली 6 मैचों में 384 रन के साथ 10वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े क्रिकइंफो से लिए गए हैं और खबर लिखे जाने तक के हैं। इनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

साल 2026 में वनडे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 11 बल्लेबाज