भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल आईसीसी द्वारा जारी की गई वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए। पिछले सप्ताह गिल दूसरे स्थान पर थे और डेरिल मिचेल से जरा सा ही पीछे थे, लेकिन अब वो मिचेल से आगे निकल गए और टॉप पर पहुंच गए। वहीं इस रैंकिंग में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने स्थान पर मौजूद हैं। इस रैंकिंग में सिर्फ शीर्ष दो स्थानों में ही बदलाव हुए हैं, लेकिन टॉप-10 के अन्य स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुए।

गिल ने डेरिल मिचेल को पछाड़ा

शुभमन गिल अब दुनिया के नंबर एक वनडे बैटर बन गए और वो डेरिल मिचेल से आगे निकल गए। गिल के अब 801 रेटिंग अंक हैं जबकि डेरिल मिचेल के 794 रेटिंग अंक हैं और दोनों के बीच अब 7 अंक का फासला है। वहीं रोहित शर्मा 758 रेटिंग अंक के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं जबकि भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं और उनका रेटिंग अंक 767 है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम भी छठे स्थान पर बने हुए हैं जिनका रेटिंग अंक 689 है। जो रूट इस रैंकिंग में 8वें स्थान पर 674 रेटिंग अंक के साथ मौजूद हैं। वनडे टीम रैंकिंग में भी भारतीय टीम पहले स्थान पर है।

टेस्ट रैंकिंग में गिल 7वें स्थान पर

टेस्ट बैटिंग रैंकिंग की बात करें तो इसके टॉप-10 बल्लेबाजों में सिर्फ 2 भारतीय मौजूद हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल फिलहाल 7वें स्थान पर हैं जबकि यशस्वी जायसवाल 9वें स्थान पर मौजूद हैं। गिल के अभी 743 रेटिंग अंक हैं जबकि यशस्वी के 733 रेटिंग अंक हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर ट्रैविस हेड बने हुए हैं जिनके 853 अंक हैं तो वहीं हैरी ब्रुक 852 अंक के साथ दूसरे जबकि जो रूट तीसरे स्थान पर हैं जिनका रेटिंग अंक 840 है। टेस्ट टीम रैंकिंग में भारतीय टीम अभी चौथे स्थान पर है।

अभिषेक पाकिस्तानी खिलाड़ी से पिछड़े, इशान नंबर 1; T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप-10 में 3 भारतीय शामिल

आईसीसी की ताजा टी20आई बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा को नुकसान हुआ और वो पाकिस्तानी खिलाड़ी से नीचे आ गए। वहीं इशान किशन पहले स्थान पर मजबूती के साथ बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)