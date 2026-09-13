विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। उन्होंने इस संस्करण में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं मौजूदा संस्करण में वह सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी नंबर 1 बल्लेबाज हैं। गिल ने WTC 2025-27 में अब तक कुल 5 शतक लगाए हैं। हालांकि, जो रूट के भी इतने ही शतक हैं लेकिन वह गिल से कम औसत के कारण लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
वहीं अन्य भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भी टॉप 10 की इस लिस्ट में मौजूद हैं। देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका दौरे पर दो शतक लगाए थे और वह इस लिस्ट के टॉप 10 में नहीं हैं लेकिन 11वें स्थान पर हैं। यशस्वी और राहुल दोनों ने मौजूदा विश्व चैंपियनशिप संस्करण में 3-3 शतक लगाए हैं। श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने भी भारतीय टीम को हालिया सीरीज में बहुत परेशान किया था और वह भी 3 शतकों के साथ टॉप 5 में मौजूद हैं।
WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|समय सीमा
|मैच
|पारियां
|नॉट आउट
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें खेली
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|शुभमन गिल (भारत)
|2025-2026
|10
|17
|2
|1024
|269
|68.26
|1620
|63.20
|5
|2
|0
|117
|15
|जो रूट (इंग्लैंड)
|2025-2026
|16
|30
|3
|1272
|160
|47.11
|2171
|58.59
|5
|4
|2
|139
|1
|टॉम लाथम (न्यूजीलैंड)
|2025-2026
|6
|12
|0
|616
|151
|51.33
|1105
|55.74
|4
|0
|1
|57
|3
|सोनल दिनुशा (श्रीलंका)
|2025-2026
|5
|9
|2
|606
|133*
|86.57
|1034
|58.60
|3
|2
|0
|52
|8
|नजमुल हुसैन शांतो (बांग्लादेश)
|2025-2026
|6
|11
|1
|647
|148
|64.70
|1130
|57.25
|3
|2
|1
|61
|8
|डेवोन कॉन्वे (न्यूजीलैंड)
|2025-2026
|6
|12
|1
|676
|227
|61.45
|1093
|61.84
|3
|1
|1
|88
|6
|ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)
|2025-2026
|10
|19
|0
|914
|170
|48.10
|1174
|77.85
|3
|2
|0
|112
|9
|यशस्वी जायसवाल (भारत)
|2025-2026
|11
|20
|0
|790
|175
|39.50
|1158
|68.22
|3
|3
|4
|119
|6
|केएल राहुल (भारत)
|2025-2026
|11
|20
|1
|931
|137
|49.00
|1897
|49.07
|3
|4
|0
|112
|8
|शाय होप (वेस्टइंडीज)
|2025-2026
|11
|21
|0
|792
|140
|37.71
|1619
|48.91
|3
|2
|0
|83
|6
WTC में रनों के मामले में रूट नंबर 1
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा रनों के मामले में जो रूट नंबर 1 पर हैं। उनके नाम 1272 रन दर्ज हैं। वहीं इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने 1271 रन अब तक मौजूदा संस्करण में बनाए हैं। इस मामले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल तीसरे नंबर पर हैं। (पूरी खबर और लिस्ट यहां देखें)
जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में बने नंबर 1; ये हैं सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
जो रूट ने सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में बनाए गए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। रूट ने अपने टेस्ट करियर की 309वीं पारी में 69वां अर्धशतक लगाया और टेस्ट में सबसे ज्यादा फिफ्टी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर