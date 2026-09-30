आईसीसी द्वारा बुधवार 30 सितंबर 2026 को ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। वनडे के टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर 1 पर बरकरार हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 88 गेंद पर 139 रन की पारी खेलने के बाद विराट कोहली को एक स्थान का फायद हुआ है। विराट अब डैरिल मिचेल को पछाड़ नंबर 2 पर पहुंच गए हैं।

विराट कोहली के आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 796 रेटिंग अंक हैं। वहीं शुभमन गिल 816 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल अब तीसरे पर खिसक गए हैं। वहीं भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा चौथे स्थान पर बरकरार हैं। टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में यही तीनों भारतीय बल्लेबाज मौजूद हैं।

अगर टॉप 10 की रैंकिंग में बदलाव की बात करें तो श्रीलंकाई कप्तान कुसल मेंडिस तीन स्थान के फायदे के साथ 7वें पर आ गए हैं। इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट को दो स्थान का नुकसान हुआ और वह 7वें से 9वें पर खिसके और आयरलैंड के हैरी टेक्टर 9वें से 10वें स्थान पर फिसल गए।

कुलदीप यादव ने लगाई छलांग

भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में छलांग लगाई है। वह अब 9वें से सीधे पांचवें स्थान पर आ गए हैं। वहीं इस सूची में अफगानिस्तान के राशिद खान टॉप पर काबिज हैं। साउथ अफ्रीका के केशव महाराज छठे से तीसरे पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 5 स्थान की छलांग के साथ 15वें से 10वें स्थान पर आते हुए टॉप 10 में जगह बनाई। वनडे ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई टॉप पर हैं और भारत के अक्षर पटेल 9वें पर बरकरार हैं।

टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नहीं हुए बदलाव

टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में इशान किशन टॉप पर काबिज हैं। अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। भारत के तीसरे बल्लेबाज टॉप 10 में तिलक वर्मा हैं और 9वें स्थान पर मौजूद हैं। टी20 गेंदबाजों में पाकिस्तान के अबरार अहमद नंबर 1 और वरुण चक्रवर्ती 7वें पर हैं।

टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो हैरी ब्रूक नंबर 1 बल्लेबाज, मिचेल स्टार्क नंबर 1 गेंदबाज और रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टेस्ट टीम है और भारत चौथे पर है। वनडे और टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की बादशाहत जारी है और टीम नंबर 1 पर बरकरार है।

Batters have enjoyed ICC ODI Batting Rankings climbs with runs flowing in the 50-over game 👇https://t.co/pe9539amMX — ICC (@ICC) September 30, 2026

रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल, 2027 वर्ल्ड कप में किसे मिलेगा मौका? आंकड़े बता रहे रेस में कौन आगे

पिछले 12 महीनों में रविंद्र जडेजा ने सात वनडे मैचों में सिर्फ एक विकेट लिया है। उनका गेंदबाजी औसत 350 से ज्यादा का है। तिरुवनंतपुरम वनडे को छोड़कर जडेजा ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ छह वनडे मैचों में अपने पूरे ओवर भी नहीं फेंके। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





