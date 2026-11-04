भारतीय क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले ही मैच में मेजबान न्यूजीलैंड की टीम को 5 विकेट से हराने में सफलता हासिल की। हालांकि ये मैच बारिश की वजह से कई बार बाधित हुआ और ऐसा लग रहा था कि कहीं मैच रद्द ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीतने में सफलता हासिल की।

इस मैच में भारत को जीत के लिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिला था, लेकिन भारत की शुरुआत खराब रही थी क्योंकि ओपनर रोहित शर्मा डक पर आउट हो गए थे। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को जीत की राह पर ला दिया था। कोहली ने शानदार पारी खेली थी और 74 रन बनाए थे और इस रन से दम पर वो अब साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-10 में एंटर कर गए।

10वें स्थान पर पहुंच गए विराट कोहली

विराट कोहली ने कीवी टीम के खिलाफ 74 रन बनाए और वो साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें स्थान पर काबिज हो गए। इससे पहले कोहली टॉप-10 से बाहर थे। कोहली ने नेपाल के बल्लेबाज रोहित कुमार पौडेल को पीछे छोड़कर शीर्ष दस में एंट्री मारी। कोहली ने साल 2026 में वनडे में अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 69.55 की औसत और 2 शतक की मदद से कुल 626 रन बनाए हैं।

इस साल अब तक वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले नंबर पर बने हुए हैं। गिल ने अब तक खेले 13 वनडे मैचों में 103.55 की औसत से सबसे ज्यादा 932 रन बनाए हैं जिसमें 3 शतक भी शामिल है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के बेन डकेट मौजूद हैं जिन्होंने 13 मैचों में ही 56.69 की औसत से 737 रन बनाए हैं और उनके नाम भी 3 शतक दर्ज है।

2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 शुभमन गिल 2026-2026 13 12 3 932 223* 103.55 810 115.06 3 5 0 120 18 बेन डकेट 2026-2026 13 13 0 737 167 56.69 751 98.13 3 2 2 89 7 पवन रत्नायके 2026-2026 13 12 1 692 130 62.9 636 108.8 3 2 0 66 9 जो रूट 2026-2026 13 12 4 680 111* 85 759 89.59 1 6 0 61 2 गेराल्ड इरास्मस 2026-2026 20 18 3 662 156* 44.13 679 97.49 1 5 0 53 15 जेम्स फ्रैंकलिन 2026-2026 20 20 3 661 126 38.88 864 76.5 2 4 1 54 10 जतिंदर सिंह 2026-2026 17 17 0 658 130 38.7 732 89.89 1 4 0 78 10 लॉरेन स्टीनकैम्प 2026-2026 20 19 1 648 102 36 878 73.8 1 4 1 54 13 दीपेंद्र एरी 2026-2026 18 17 0 637 100 37.47 711 89.59 1 6 0 48 13 विराट कोहली 2026-2026 10 10 1 626 139* 69.55 519 120.61 2 4 1 59 18

विराट कोहली-अर्शदीप सिंह नंबर 1, शुभमन गिल शीर्ष 5 में; भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे के बाद टॉप-5 बल्लेबाज-गेंदबाज

विराट कोहली ने पहले वनडे में कीवी टीम के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए जबकि अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। पहले वनडे के बाद कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहे। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने बाजी मारी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)