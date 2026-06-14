भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में 66 गेंद पर नाबाद 84 रन बनाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्हें इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। गिल ने इस पारी में अपने 3000 वनडे इंटरनेशनल रन भी पूरे किए। वह अब भारत के लिए सबसे कम पारियों के लिहाज से सबसे तेज 3000 वनडे रन बनने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

इस मामले में उन्होंने शिखर धवन और विराट कोहली जैसे धाकड़ खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है। वहीं हाशिम अमला दुनियाभर में सबसे तेज 3000 वनडे रन (पारियों के लिहाज से) बनाने वाले बल्लेबाज हैं। गिल इस मामले में दूसरे नंबर पर सिर्फ अमला से पीछे हैं। जबकि भारतीयों के मामले में शुभमन गिल नंबर 1 पर हैं। इस लिस्ट के टॉप 5 में केएल राहुल और नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं।

ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले भारतीय

शुभमन गिल: 62 पारी

62 पारी शिखर धवन: 72 पारी

72 पारी विराट कोहली: 75 पारी

75 पारी केएल राहुल: 78 पारी

78 पारी नवजोत सिंह सिद्धू: 79 पारी

ODI में सबसे तेज 3000 रन (पारियों के लिहाज से)

57 पारी: हाशिम अमला

62 पारी: शुभमन गिल

67 पारी: शाय होप

67 पारी: फखर जमां

67 पारी: इमाम उल हक

Major Milestone for our Captain 🫡



Shubman Gill becomes the fastest Indian and 2⃣nd fastest player overall to amass 3⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs 🙌🔝



He also brings up his fifty!



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शुभमन गिल के वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने अभी तक भारत के लिए 62 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों की 62 पारियों में 3037 रन बनाए हैं। उनके नाम 8 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 208 रन है। गिल का वनडे में औसत 57.30 और स्ट्राइक रेट 99.63 है। 2019 में वनडे डेब्यू करने के बाद आज यह खिलाड़ी भारतीय टीम का कप्तान बन चुका है और उनके निशाने पर है वनडे वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी।

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