वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन इन बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बाजी मारी और सबसे ऊपर रहे जबकि रोहित शर्मा इस वनडे सीरीज में विराट कोहली से रन बनाने के मामले में बाजी मारते हुए दूसरे स्थान पर रहे।

शुभमन गिल रहे नंबर 1

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 167.00 की औसत और 2 शतक की मदद से कुल 334 रन बनाए और इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 223 रन रहा। वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा रहे जिन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से इस सीरीज में खेले 3 मैचों में 75.00 की औसत से 225 रन बनाए। इस वनडे सीरीज मे रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर 101 रन रहा।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली रहे जिन्होंने 3 मैचों में एक शतक की मदद से 168 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 139 रन रहा जबकि उनका औसत 84.00 रहा। इस सूची में चौथे नंबर पर केएल राहुल रहे जिन्होंने 3 मैचों में नाबाद 129 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर भी नाबाद 129 रन ही रहा। राहुल को वैसे इस सीरीज के आखिरी मैच में ही खेलने का मौका मिला था। पांचवें स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ रहे जिन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक की मदद से 101 रन बनाए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

शुभमन गिल- 334 रन

रोहित शर्मा- 225 रन

विराट कोहली- 168 रन

केएल राहुल- 129 रन

ऋतुराज गायकवाड़- 101 रन

सहवाग से आगे निकले गिल, रोहित शर्मा नंबर 1; एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले दुनिया के टॉप-5 बैटर्स

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि इस लिस्ट में अब गिल ने सहवाग को पीछे छोड़ दिया और इशान किशन के साथ इस नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)