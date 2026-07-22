भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई 2026 से होने जा रहा है। इस सीरीज में सभी की नजरें अभिषेक शर्मा पर होंगी। अभिषेक ही मौजूदा स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन दर्ज हैं। जबकि शुभमन गिल जिम्बाब्वे की सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं।

वहीं टॉप 10 में अभिषेक शर्मा के अलावा सभी खिलाड़ी ऐसे हैं जो मौजूदा टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं या संन्यास ले चुके हैं। अभिषेक के बाद सबसे ज्यादा 4 पारियों में 60 रन रिंकू सिंह के नाम दर्ज हैं। वह इस लिस्ट में 13वें पायदान पर हैं। भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, इशान किशन जैसे कई शानदार खिलाड़ी हैं लेकिन जिम्बाब्वे में परिस्थितियां एकदम से आसान नहीं होती हैं। ऐसे में टीम इंडिया को सावधान रहना होगा।

जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा T20I रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीनाबादरनसर्वोच्च स्कोरAVG.गेंदेंSR.100s50s0s4s6s
शुभमन गिल5511706642.5135125.92020205
यशस्वी जायसवाल33114193*70.585165.88010176
ऋतुराज गायकवाड़43113377*66.584158.33010164
अभिषेक शर्मा54012410031.071174.6410199
सुरेश रैना22110072*100.061163.9301093
मुरली विजय440984624.574132.4300085
केदार जाधव540915822.7568133.8201092
संजू सैमसन431895844.576117.1001044
मनदीप सिंह3318752*43.573119.17010111
रॉबिन उथप्पा221814281.060135.00000110

जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा रन के मामले में अभिषेक टॉप पर

अगर किसी भी मैदान या देश में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन की बात करें तो अभिषेक शर्मा टॉप पर हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 5 पारियों में 179 रन बनाए हैं। जबकि शुभमन गिल ने 5 पारियों में 170 रन बनाए हैं। यशस्वी इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं। क्लिक करें देखें पूरी लिस्ट और पढ़ें खबर

वैभव-अभिषेक ओपनर, रिंकू की वापसी, दो खिलाड़ी कर सकते डेब्यू; पहले टी20 मैच की संभावित प्लेइंग 11

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टी20 23 जुलाई को हरारे में होगा। इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में दो खिलाड़ी डेब्यू कर सकते हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करती नजर आएगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर