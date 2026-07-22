भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई 2026 से होने जा रहा है। इस सीरीज में सभी की नजरें अभिषेक शर्मा पर होंगी। अभिषेक ही मौजूदा स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन दर्ज हैं। जबकि शुभमन गिल जिम्बाब्वे की सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं।

वहीं टॉप 10 में अभिषेक शर्मा के अलावा सभी खिलाड़ी ऐसे हैं जो मौजूदा टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं या संन्यास ले चुके हैं। अभिषेक के बाद सबसे ज्यादा 4 पारियों में 60 रन रिंकू सिंह के नाम दर्ज हैं। वह इस लिस्ट में 13वें पायदान पर हैं। भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, इशान किशन जैसे कई शानदार खिलाड़ी हैं लेकिन जिम्बाब्वे में परिस्थितियां एकदम से आसान नहीं होती हैं। ऐसे में टीम इंडिया को सावधान रहना होगा।

जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा T20I रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर AVG. गेंदें SR. 100s 50s 0s 4s 6s शुभमन गिल 5 5 1 170 66 42.5 135 125.92 0 2 0 20 5 यशस्वी जायसवाल 3 3 1 141 93* 70.5 85 165.88 0 1 0 17 6 ऋतुराज गायकवाड़ 4 3 1 133 77* 66.5 84 158.33 0 1 0 16 4 अभिषेक शर्मा 5 4 0 124 100 31.0 71 174.64 1 0 1 9 9 सुरेश रैना 2 2 1 100 72* 100.0 61 163.93 0 1 0 9 3 मुरली विजय 4 4 0 98 46 24.5 74 132.43 0 0 0 8 5 केदार जाधव 5 4 0 91 58 22.75 68 133.82 0 1 0 9 2 संजू सैमसन 4 3 1 89 58 44.5 76 117.10 0 1 0 4 4 मनदीप सिंह 3 3 1 87 52* 43.5 73 119.17 0 1 0 11 1 रॉबिन उथप्पा 2 2 1 81 42 81.0 60 135.00 0 0 0 11 0

जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा रन के मामले में अभिषेक टॉप पर

अगर किसी भी मैदान या देश में जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन की बात करें तो अभिषेक शर्मा टॉप पर हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 5 पारियों में 179 रन बनाए हैं। जबकि शुभमन गिल ने 5 पारियों में 170 रन बनाए हैं। यशस्वी इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं। क्लिक करें देखें पूरी लिस्ट और पढ़ें खबर

वैभव-अभिषेक ओपनर, रिंकू की वापसी, दो खिलाड़ी कर सकते डेब्यू; पहले टी20 मैच की संभावित प्लेइंग 11

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टी20 23 जुलाई को हरारे में होगा। इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में दो खिलाड़ी डेब्यू कर सकते हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करती नजर आएगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर