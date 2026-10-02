भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में नाबाद 223 रन की पारी खेली थी जिसके दम पर भारत ने वनडे इतिहास में पहली बार 400 रन का टारगेट चेज करने का कमाल किया था। गिल का ये वनडे प्रारूप में दोहरा शतक था और बतौर कप्तान वो वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर भी बने थे। गिल ने अपनी इस पारी के दौरान 26 चौके और 8 छक्के लगाए थे यानी उन्होंने कुल 34 बाउंड्रीज इस मैच में लगाए थे और वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा साथ ही इशान किशन की बराबरी भी की थी।

गिल ने तोड़ा सहवाग का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अपनी पारी के दौरान गुवाहाटी में कुल 34 बाउंड्रीज लगाए थे और वो किसी एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन की बराबरी पर आ गए साथ ही सहवाग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी 219 रन की पारी के दौरान कुल 32 बाउंड्रीज लगाए थे, लेकिन अब 34 बाउंड्रीज के साथ गिल उनसे आगे आ गए।

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने के मामले में अब गिल और इशान किशन संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए। इशान किशन ने भी बांग्लादेश के खिलाफ अपनी 210 रन की पारी के दौरान कुल 34 बाउंड्रीज लगाए थे। वहीं सहवाग अब इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेली अपनी 264 रन की पारी के दौरान कुल 42 बाउंड्रीज लगाए थे जबकि दूसरे नंबर पर मार्टिन गप्टिल हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 237 रन की पारी के दौरान कुल 35 बाउंड्रीज लगाए थे। ग्लेन मैक्सवेल इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी 210 रन की पारी के दौरान कुल 31 बाउंड्रीज लगाए थे।

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

◎ 42 बाउंड्रीज: रोहित शर्मा 264 बनाम श्रीलंका

◎ 35 बाउंड्रीज: मार्टिन गुप्टिल 237 बनाम वेस्टइंडीज

◎ 34 बाउंड्रीज: शुभमन गिल 223 बनाम वेस्टइंडीज

◎ 34 बाउंड्रीज: ईशान किशन 210 बनाम बांग्लादेश

◎ 32 बाउंड्रीज: वीरेंद्र सहवाग 219 बनाम वेस्टइंडीज

◎ 31 बाउंड्रीज: ग्लेन मैक्सवेल 201 बनाम अफगानिस्तान

इशान ने तोड़ा 8 साल पुराना रिकॉर्ड, युवराज भी लिस्ट में; T20I में नंबर 5 या उससे नीचे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय

इशान किशन ने एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेलकर मनीष पांडे का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)