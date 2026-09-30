भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 8 विकेट से हराते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत की जीत यह रन चेज के लिहाज से इतिहास के पन्नों पर अमर हो गई। वनडे क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार दुनिया की किसी टीम ने भी 400 प्लस रन का स्कोर चेज किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 223 रन की नाबाद पारी खेली और सीरीज के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव टॉप पर हैं।

शुभमन गिल ने पहले वनडे में 110 रन बनाए थे और दूसरे मुकाबले में उन्होंने 223 रन की पारी खेली। इसी के साथ दो पारियों में उनके 333 रन हो गए हैं। वहीं पहले मैच में 4 और दूसरे मैच में दो विकेट लेते हुए कुलदीप यादव नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली तीसरे पर हैं, जबकि दूसरे मैच में वह सिर्फ 29 रन ही बना पाए।

वहीं गुवाहाटी वनडे में 101 रन बनाने वाले रोहित शर्मा पांचवें स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आमिर जंगू इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। गुवाहाटी में शतक और तिरुवनंतपुरम में अर्धशतक लगाने वाले कैरेबियाई ओपनर जॉन कैंपबेल भी टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट में शामिल हैं।

भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सीरीज के टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
शुभमन गिल22333333.00138.17399
आमिर जांगू22172172.00143.33204
विराट कोहली22168168.00157.011310
जॉन कैंपबेल2216381.50127.34158
रोहित शर्मा2213366.50120.91129

भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सीरीज के टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
कुलदीप यादव220.0120617.5010510
प्रसिद्ध कृष्णा215.090335.0010500
रवींद्र जडेजा220.0120264.5012900
गुरनूर बराड़220.0120278.0015600
रोस्टन चेज218.31111127.0012700

IND vs WI: भारत की ऐतिहासिक जीत, वनडे में 20 साल बाद चेज हुआ 400+ का स्कोर; टीम इंडिया का सबसे सफल रन चेज

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार 400 प्लस रन का स्कोर चेज हुआ। भारत ने अपना सबसे सफल रन चेज किया। शुभमन गिल ने नाबाद 223 रन की पारी खेली। भारत ने 8 विकेट से मुकाबला जीता और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने 406 रन का लक्ष्य 43.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर