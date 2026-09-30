भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 8 विकेट से हराते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत की जीत यह रन चेज के लिहाज से इतिहास के पन्नों पर अमर हो गई। वनडे क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार दुनिया की किसी टीम ने भी 400 प्लस रन का स्कोर चेज किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 223 रन की नाबाद पारी खेली और सीरीज के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव टॉप पर हैं।

शुभमन गिल ने पहले वनडे में 110 रन बनाए थे और दूसरे मुकाबले में उन्होंने 223 रन की पारी खेली। इसी के साथ दो पारियों में उनके 333 रन हो गए हैं। वहीं पहले मैच में 4 और दूसरे मैच में दो विकेट लेते हुए कुलदीप यादव नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली तीसरे पर हैं, जबकि दूसरे मैच में वह सिर्फ 29 रन ही बना पाए।

वहीं गुवाहाटी वनडे में 101 रन बनाने वाले रोहित शर्मा पांचवें स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आमिर जंगू इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। गुवाहाटी में शतक और तिरुवनंतपुरम में अर्धशतक लगाने वाले कैरेबियाई ओपनर जॉन कैंपबेल भी टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट में शामिल हैं।

भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सीरीज के टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के शुभमन गिल 2 2 333 333.00 138.17 39 9 आमिर जांगू 2 2 172 172.00 143.33 20 4 विराट कोहली 2 2 168 168.00 157.01 13 10 जॉन कैंपबेल 2 2 163 81.50 127.34 15 8 रोहित शर्मा 2 2 133 66.50 120.91 12 9

भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सीरीज के टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट कुलदीप यादव 2 20.0 120 6 17.50 105 1 0 प्रसिद्ध कृष्णा 2 15.0 90 3 35.00 105 0 0 रवींद्र जडेजा 2 20.0 120 2 64.50 129 0 0 गुरनूर बराड़ 2 20.0 120 2 78.00 156 0 0 रोस्टन चेज 2 18.3 111 1 127.00 127 0 0

IND vs WI: भारत की ऐतिहासिक जीत, वनडे में 20 साल बाद चेज हुआ 400+ का स्कोर; टीम इंडिया का सबसे सफल रन चेज

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार 400 प्लस रन का स्कोर चेज हुआ। भारत ने अपना सबसे सफल रन चेज किया। शुभमन गिल ने नाबाद 223 रन की पारी खेली। भारत ने 8 विकेट से मुकाबला जीता और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने 406 रन का लक्ष्य 43.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





