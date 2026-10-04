भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है। भारत ने 2-1 से सीरीज जीती तो तीसरे मुकाबले में पांच विकेट से जीत के बाद कैरेबियाई टीम ने क्रिकेट फैंस के दिल जीते। इस सीरीज में भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉप स्कोरर रहे। तीसरे वनडे में उनका बल्ला नहीं चला लेकिन पहले मैच में शतक और दूसरे मैच में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा।

वहीं गेंदबाजों के लिए यह सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। इस पूरी सीरीज का औसतन स्कोरिंग रेट 7.43 रहा। इस पूरी सीरीज में 2109 रन बने और सिर्फ 283.3 ओवर तीन वनडे मैचों में फेंके गए। किसी भी मैच में पूरे 100 ओवर का खेल नहीं हुआ। फिर भी कुलदीप यादव सबसे ज्यादा 7 विकेट लेकर गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहे।

शुभमन गिल ने 3 मैचों में 334 रन बनाए और टॉप पर रहे। वहीं कैरेबियाई कप्तान शाय होप ने भी जलवा दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। वह तीन पारियों में 278 रन के साथ दूसरे पर रहे। रोहित शर्मा ने तीन पारियों में 225 रन बनाए और वह चौथे स्थान पर रहे। वहीं विराट कोहली 3 पारियों में 168 रन के साथ छठे स्थान पर रहे और टॉप 5 से बाहर रहे।

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के शुभमन गिल 3 3 334 167.00 135.22 39 9 शाय होप 3 3 278 139.00 112.10 26 6 आमिर जंगू 3 3 239 119.50 135.80 25 5 रोहित शर्मा 3 3 225 75.00 115.38 22 12 जॉन कैंपबेल 3 3 173 57.67 128.15 17 8

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट कुलदीप यादव 3 30.0 180 7 23.86 167 1 0 जेडन सील्स 3 25.0 150 4 43.00 172 0 0 प्रसिद्ध कृष्णा 2 15.0 90 3 35.00 105 0 0 गुरनूर बराड़ 3 29.1 175 3 73.33 220 0 0 रविंद्र जडेजा 2 20.0 120 2 64.50 129 0 0

IND vs WI Highlights: शाई होप के शतक से वेस्टइंडीज ने जीता तीसरा वनडे, भारत ने 2-1 से जीती वनडे सीरीज

IND vs WI 3rd ODI Cricket Match: भारत को वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे मैच में 5 विकेट से हरा दिया, लेकिन टीम इंडिया ने इस वनडे सीरीज को 2-1 से जीत लिया। वेस्टइंडीज की जीत में शाई होप की नाबाद शतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





