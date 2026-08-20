विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में एक तरफ ऋषभ पंत सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं अगर बात कुल बाउंड्री (चौके+छक्कों) की आती है तो पंत इस लिस्ट के टॉप 10 में भी शामिल नहीं हैं। शीर्ष 10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान केएल राहुल और शानदार ओपनर यशस्वी जायसवाल शामिल हैं।

इस लिस्ट में एक खास बात यह भी है कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने अब तक मौजूदा WTC संस्करण में यशस्वी जायसवाल से ज्यादा बाउंड्रीज लगाई हैं। इंग्लैंड के स्टार ओपनर बेन डकेट इस लिस्ट में नंबर एक पर हैं। डकेट ने अब तक मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 134 बाउंड्री लगाई हैं। जबकि दूसरे नंबर पर भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक हैं, जिन्होंने अब तक 132 बाउंड्री मौजूदा संस्करण में जड़ी हैं।

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं। पंत अब तक मौजूदा साइकिल में सबसे ज्यादा 24 छक्के मात्र 7 मैचों की 13 पारियों में लगाए हैं, लेकिन चौके उनके नाम सिर्फ 64 दर्ज हैं। यानी उनकी कुल बाउंड्री मौजूदा WTC संस्करण में 88 हैं और वह टॉप 10 का हिस्सा नहीं हैं। पंत के अलावा रविंद्र जडेजा की भी अब तक 69 चौके और 13 छक्कों समेत कुल 82 बाउंड्री हैं और वह भी इस लिस्ट के टॉप 10 में नहीं शामिल हैं।

WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा बाउंड्री (4s+6s) लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरन100s50s4s6sकुल बाउंड्री
(4s+6s)
बेन डकेट (ENG)1426925231304134
हैरी ब्रूक (ENG)142510562711715132
शुभमन गिल
(IND)		9169745111115126
जो रूट (ENG)14261145*521241125
केएल राहुल (IND)1019913341107117
ट्रेविस हेड (AUS)918892321089117
यशस्वी जायसवाल (IND)1019745331106116
जेमी स्मिथ (ENG)1323746148816104
डेवोन कॉन्वे (NZ)6126763188694
शाय होप
(WI)		11217923283689

जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ उतरते ही कैलिस को छोड़ा पीछे, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के और करीब अंग्रेज दिग्गज

जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के मैच दर मैच करीब पहुंचते जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट में रूट ने उतरते ही जैक कैलिस को पीछे छोड़ दिया है। वह 13 रन और बनाते ही सचिन की बराबरी कर सकते हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर