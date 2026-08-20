विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में एक तरफ ऋषभ पंत सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं अगर बात कुल बाउंड्री (चौके+छक्कों) की आती है तो पंत इस लिस्ट के टॉप 10 में भी शामिल नहीं हैं। शीर्ष 10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान केएल राहुल और शानदार ओपनर यशस्वी जायसवाल शामिल हैं।

इस लिस्ट में एक खास बात यह भी है कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने अब तक मौजूदा WTC संस्करण में यशस्वी जायसवाल से ज्यादा बाउंड्रीज लगाई हैं। इंग्लैंड के स्टार ओपनर बेन डकेट इस लिस्ट में नंबर एक पर हैं। डकेट ने अब तक मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 134 बाउंड्री लगाई हैं। जबकि दूसरे नंबर पर भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक हैं, जिन्होंने अब तक 132 बाउंड्री मौजूदा संस्करण में जड़ी हैं।

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं। पंत अब तक मौजूदा साइकिल में सबसे ज्यादा 24 छक्के मात्र 7 मैचों की 13 पारियों में लगाए हैं, लेकिन चौके उनके नाम सिर्फ 64 दर्ज हैं। यानी उनकी कुल बाउंड्री मौजूदा WTC संस्करण में 88 हैं और वह टॉप 10 का हिस्सा नहीं हैं। पंत के अलावा रविंद्र जडेजा की भी अब तक 69 चौके और 13 छक्कों समेत कुल 82 बाउंड्री हैं और वह भी इस लिस्ट के टॉप 10 में नहीं शामिल हैं।

WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा बाउंड्री (4s+6s) लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन 100s 50s 4s 6s कुल बाउंड्री

(4s+6s) बेन डकेट (ENG) 14 26 925 2 3 130 4 134 हैरी ब्रूक (ENG) 14 25 1056 2 7 117 15 132 शुभमन गिल

(IND) 9 16 974 5 1 111 15 126 जो रूट (ENG) 14 26 1145* 5 2 124 1 125 केएल राहुल (IND) 10 19 913 3 4 110 7 117 ट्रेविस हेड (AUS) 9 18 892 3 2 108 9 117 यशस्वी जायसवाल (IND) 10 19 745 3 3 110 6 116 जेमी स्मिथ (ENG) 13 23 746 1 4 88 16 104 डेवोन कॉन्वे (NZ) 6 12 676 3 1 88 6 94 शाय होप

(WI) 11 21 792 3 2 83 6 89

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