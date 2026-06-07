अफगानिस्तान के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय कप्तान शुभमन गिल और टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली। गिल ने 126 रन बनाए और दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ने का कमाल किया तो वहीं पंत ने क्विंटन डिकॉक के इस कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया।

सचिन, सहवाग, अजहर की खास लिस्ट में शामिल हुए गिल

गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 126 रन बनाए और अब वो भारत की तरफ से 74 टेस्ट पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन, सहवाग और मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए। गिल ने 74 पारियों में टेस्ट में अब तक कुल 11 शतक लगाए हैं जबकि इन तीनों ने भी 74 पारियों में 11-11 शतक लगाए थे। इस लिस्ट में सुनील गावस्कर पहले नंबर पर हैं जिन्होंने भारत की तरफ से खेलते हुए टेस्ट की पहली 74 पारियों में 13 शतक लगाए थे।

भारत की तरफ से 74 टेस्ट पारियों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर्स

◎ 13 शतक: सुनील गावस्कर

◎ 12 शतक: विराट कोहली

◉ 11 शतक: शुभमन गिल

◎ 11 शतक: सचिन तेंदुलकर

◎ 11 शतक: वीरेंद्र सहवाग

◎ 11 शतक: मोहम्मद अजहरुद्दीन

स्टीव स्मिथ से आगे निकले गिल

गिल ने बतौर कप्तान 15 पारियों के बाद टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 1076 रन बना लिए हैं और वो स्टीव स्मिथ से आगे निकल गए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान 15 पारियों में कुल 1050 रन बनाए थे। बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट की पहली 15 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड डॉन ब्रेडमैन के नाम पर दर्ज है जिन्होंने कुल 1244 रन बनाए थे।

बतौर कप्तान टेस्ट की पहली 15 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर

◎ 1244 रन: डॉन ब्रैडमैन

◎ 1094 रन: ग्राहम गूच

◉ 1076 रन: शुभमन गिल

◎ 1050 रन: स्टीव स्मिथ

◎ 1047 रन: एलिस्टर कुक

◎ 1031 रन: सुनील गावस्कर

पंत के हाथों टूटा क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर 87 पारियों के बाद कुल 3557 रन बनाए हैं और वो डिकॉक से आगे निकल गए जिन्होंने बतौर विकेटकीपर टेस्ट क्रिकेट में 87 पारियों के बाद कुल 3250 रन बनाए थे। इस लिस्ट में एंडी फ्लावर 3752 रन के साथ पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं एडम गिलक्रिस्ट 3698 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 87 पारियों में इतने रन बनाए थे।

टेस्ट में बतौर विकेटकीपर 87 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर

◎ 3752 रन: एंडी फ्लावर

◎ 3698 रन: एडम गिलक्रिस्ट

◉ 3557 रन: ऋषभ पंत

◎ 3250 रन: क्विंटन डी कॉक

◎ 3155 रन: बीजे वॉटलिंग

वैभव के पास सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले टॉप-5 भारतीय

वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं। अब वो जैसे ही आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में खेलेंगे वो भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले बैटर बना जाएंगे और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)