आईसीसी ने बुधवार (8 अगस्त 2026) को अपनी पुरुष क्रिकेट की ताजा रैंकिंग जारी कर दी हैं। इन दिनों दुनियाभर में जारी इंटरनेशनल क्रिकेट के मुताबिक पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम को टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में चार स्थान का फायदा हुआ है। जबकि टी20 बल्लेबाजों में इशान किशन और वनडे बल्लेबाजों में शुभमन गिल टॉप पर हैं। वहीं टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी 48वें स्थान पर टॉप 50 में बने हुए हैं।

आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में नीदरलैंड्स के विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने वनडे के बल्लेबाजों की रैंकिंग में चार स्थान की छलांग से 38वें से 34वें स्थान पर जगह बनाई है। जबकि टेस्ट के बल्लेबाजों की रैंकिंग में बाबर आजम 19वें से 15वें स्थान पर आ गए हैं। दुनिया में इस वक्त टी20 इंटरनेशनल हो नहीं रहा है, इसी कारण उसमें बदलाव नहीं हुए हैं। इशान किशन नंबर 1 बल्लेबाज हैं और राशिद खान गेंदबाजों में नंबर 1 पर काबिज हैं।

ICC की ताजा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग

टेस्ट गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी भारतीय अव्वल

वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में नीदरलैंड्स के ही रुलोफ वान डर मर्व 11 स्थान की छलांग के साथ 74वें से 63वें स्थान पर आ गए हैं। जबकि टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह टॉप पर हैं। वहीं कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा (14वें, 15वें, 16वें क्रमश:) को श्रीलंका सीरीज से पहले एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास 9 स्थान की छलांग के साथ 17वें स्थान पर आ गए हैं।

ICC की ताजा टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग

टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा टॉप पर हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जलवा दिखाने वाले जस्टिन ग्रीव्स 17वें से 9वें स्थान पर आ गए हैं। शमर जोसेफ को दो स्थान का फायदा हुआ है और वह 12वें से 10वें पर आ गए। अक्षर पटेल को दो स्थान का नुकसान हुआ और वह 10वें से 12वें पर खिसक गए। वाशिंगटन सुंदर लिस्ट में 7वें पर मौजूद हैं।

A strong #CWCL2 home tri-series has seen a group of stars from the Netherlands make gains on the latest update to the ICC Men's ODI Player Rankings 💪



Details 👇https://t.co/LhoYe75MOc — ICC (@ICC) August 5, 2026

इशान, जडेजा IN, शमी, सुंदर OUT; सुनील गावस्कर का वर्ल्ड कप स्क्वाड कितना सटीक? आकाश चोपड़ा ने बताया

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने सुनील गावस्कर द्वारा चुने गए टीम इंडिया के 2027 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का विश्लेषण किया है। उन्होंने इस स्क्वाड को रेटिंग देते हुए कहा है कि काफी हद तक टीम इंडिया का स्क्वाड ऐसा ही हो सकता है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





