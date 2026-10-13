भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने पांचवीं बार यह खिताब जीतकर इतिहस रचा। गिल ने यह अवॉर्ड भारत के टी20 ओपनर अपने दोस्त अभिषेक शर्मा और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को पीछे छोड़कर जीता। गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के शुरुआती दो वनडे मैचों में 333 रन बनाए। उन्होंने पहले मैच में शतक और दूसरे मैच में नाबाद दोहरा शतक लगाया।

भारत ने दोनों मैच आठ विकेट से जीते। 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज के 295/7 के स्कोर का पीछा करते हुए गिल ने 108 गेंदों पर 110 रन बनाए। भारत ने 41.4 ओवर में 296 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। तीन दिन बाद गुवाहाटी में वेस्टइंडीज ने 405/7 रन बनाए, जो वनडे में उनका 400 से ज्यादा का पहला स्कोर था। भारत की कप्तानी कर रहे गिल ने 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन बनाकर जवाब दिया, जिसमें 26 चौके और आठ छक्के शामिल थे।

वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक

भारत ने 43.3 ओवर में 406/2 रन बनाकर 39 गेंदें बाकी रहते हुए जीत हासिल की। ​​उन्होंने 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो वनडे में किसी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे तेज शतक था। उन्होंने 117 गेंदों में दोहरा शतक लगाया, जो वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक था। यह वनडे में सफल रन-चेज के दौरान किसी खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है।

दूसरी बार 400 से ज्यादा का स्कोर चेज

गिल और रोहित शर्मा (75 गेंदों पर 101 रन) ने ओपनिंग विकेट के लिए 255 रन जोड़े, जो भारत की घरेलू सरजमीं पर सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। यह वनडे इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी सफल रन-चेज थी। इससे आगे सिर्फ 2006 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका का 438/9 का स्कोर था। वेस्टइंडीज के 3 अक्टूबर को तीसरा वनडे जीतने के बाद भारत ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीती।

11 भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने कुल 17 बार यह अवॉर्ड जीता

जनवरी 2023, सितंबर 2023, फरवरी 2025 और जुलाई 2025 में जीत के बाद गिल पांचवीं बार आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीते हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा बार यह अवॉर्ड जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी के तौर पर उनका रिकॉर्ड और मजबूत हो गया। इससे पहले मार्च 2026 में संजू सैमसन भारतीय पुरुष विजेताओं में शामिल थे। अब तक 11 भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने कुल 17 बार यह अवॉर्ड जीता है।

ऋषभ पंत न्यूजीलैंड दौरे के पहले दो मैचों से बाहर

इंडिया ए की टीम भी सीनियर टीम के साथ न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। एक तरफ पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी और दूसरी तरफ इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच अनौपचारिक टेस्ट सीरीज होगी। ऋषभ पंत अब इस सीरीज के पहले दो मैचों से बाहर हो गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।