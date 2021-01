ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन गिल की बल्लेबाजी देख वीरेंद्र सहवाग बहुत खुश हैं। उनको गिल की बल्लेबाजी देख 1991 में आई आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म ‘दिल है कि मानता नहीं’ की याद आ गई। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर सहवाग ने अपने ट्वीट के जरिए इशारों-इशारों में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की चुटकी भी ले ली।

सहवाग ने लिखा, ‘ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेशन में सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन वह कह रहे होंगे कि गिल है कि मानता नहीं। भारत के लिए आखिरी दिन की बढ़िया शुरुआत, दो और ऐसे सेशन और हम बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी तीसरी बार कब्जा लेंगे।’ वीरेंद्र सहवाग का यह ट्वीट थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। एक घंटे के भीतर ही उनके ट्वीट को 15 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके थे। वहीं, एक हजार से ज्यादा बार इसे रिट्वीट किया जा चुका था और 250 से ज्यादा कमेंट आ चुके थे। सहवाग ने अपनी पोस्ट के साथ आमिर खाान-पूजा भट्ट अभिनीत फिल्म ‘दिल है कि मानता नहीं’ का पोस्टर भी शेयर किया।

चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में गिल की बल्लेबाजी की बात करें तो वह 91 रन बनाकर आउट हुए। नाथन लियोन की गेंद पर स्टीव स्मिथ ने उनका कैच पकड़ा। उन्होंने आउट होने से पहले चेतेश्वर पुजारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की और भारतीय टीम को संकट से उबारा। गिल ने 146 गेंदें खेलीं। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने पुजारा के साथ मिलकर पारी के 46वें ओवर में 20 रन भी बटोरे थे।

Australia gave it everything in the session, but they must be saying ” Gill hai ki Maanta Nahi”.

Great start to the day for India, two more of such sessions and we retain the Border Gavaskar Trophy for the 3rd time in succession. #INDvsAUS pic.twitter.com/tqMgw269sC

— Virender Sehwag (@virendersehwag) January 19, 2021