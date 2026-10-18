रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड में भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला। वह रविवार (18 अक्टूबर) को छत्तीसगढ़ के खिलाफ पंजाब के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। वह 5 गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल ने उन्हें बोल्ड कर दिया।

पंजाब ने न्यू चंडीगढ़ स्थित पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विहान मल्होत्रा और हरनूर सिंह ने पंजाब को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 22.4 ओवर में 55 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद 13 रन पर 3 विकेट गिर गए।

अजय मंडल ने छत्तीसगढ़ को पहली सफलता दिलाई

छत्तीसगढ़ को पहली सफलता अजय मंडल ने हरनूर को आउट करके दिलाई। उन्होंने 70 गेंद पर 20 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर कप्तान उदय सहारन आए। फिर धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विहान मल्होत्रा को पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 77 गेंद पर 40 रन बनाए।

शुभमन गिल फेल

इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। न्यूजीलैंड दौरे के मद्देनजर गिल से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इससे अच्छी शुरुआत के बाद पंजाब टीम बैकफुट पर चली गई। उसका स्कोर 68 रन पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद उदय सहारन का साथ देने क्रीज पर प्रभसिमरन सिंह उतरे।

पंजाब की प्लेइंग इलेवन

प्रभसिमरन सिंह, शुभमन गिल, विहान मल्होत्रा, हरनूर सिंह, उदय सहारन (कप्तान), सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), इमानजोत सिंह चहल, हरजस सिंह टंडन, हरप्रीत बरार, उमेश यादव, गुरनूर बरार।

छत्तीसगढ़ की प्लेइंग इलेवन

आयुष पांडे, सानिध्य हुरकट, अमनदीप खरे, राहुल प्रधान (विकेटकीपर), आशुतोष सिंह, अजय जादव मंडल, विकल्प तिवारी, संजीत देसाई, संदीप वारियर (कप्तान), देव आदित्य सिंह, धर्मेंद्रसिंह जडेजा।

बंगाल ने प्लेइंग 11 में किए 3 बदलाव

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड में बंगाल ने सर्विस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बंगाल की प्लेइंग 11 में शाहबाज अहमद, शमी के भाई मोहम्मद कैफ और सूरज सिंधु जायसवाल को मौका मिला। पूरी खबर पढ़ें।