भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वनडे इंटरनेशनल में दूसरा दोहरा शतक लगा दिया है। उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेली थी। अब उन्होंने 2026 में बतौर कप्तान वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दूसरा दोहरा शतक लगाया। यह वनडे इंटरनेशनल का सबसे तेज दोहरा शतक भी है और उन्होंने इशान किशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा।
वहीं शुभमन वनडे इंटरनेशनल में एक से ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा ने ही ऐसा किया था। उनके अलावा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इशान किशन और क्रिस गेल समेत 8 बल्लेबाजों ने एक-एक वनडे डबल सेंचुरी ही लगाई है। इस मामले में गिल सभी 8 बल्लेबाजों से आगे निकले।
वनडे क्रिकेट में यह 13वीं डबल सेंचुरी लगी है। वनडे इंटरनेशनल के रन चेज में भी गिल सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है।
वनडे इंटरनेशनल के सबसे तेज दोहरे शतक
- 117 गेंद: शुभमन गिल, vs वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 2026
- 126 गेंद: इशान किशन, vs बांग्लादेश, चटोग्राम 2022
- 128 गेंद: ग्लेन मैक्सवेल, vs अफगानिस्तान, वानखेड़े, 2023
- 136 गेंद: पथुम निसांका, vs अफगानिस्तान, पल्लिकेले, 2024
- 138 गेंद: क्रिस गेल, vs जिम्बाब्वे, कैनबेरा 2015
वनडे इंटरनेशनल में रन चेज में सबसे बड़ी पारी
- 223 नाबाद: शुभमन गिल, vs WI, गुवाहाटी 2026
- 201 नाबाद: ग्लेन मैक्सवेल, vs Afg, वानखेड़े 2023
- 193 : फखर जमां, vs SA, जोहानिसबर्ग 2021
- 185 नाबाद: शेन वॉटसन, vs Ban, मीरपुर 2011
- 183 नाबाद: एमएस धोनी, vs SL, जयपुर 2005
- 183 : विराट कोहली, vs Pak, मीरपुर 2012
वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी लगाने वाले सभी खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|स्कोर
|विपक्षी टीम
|वर्ष
|सचिन तेंदुलकर
|200*
|दक्षिण अफ्रीका
|2010
|वीरेंद्र सहवाग
|219
|वेस्टइंडीज
|2011
|रोहित शर्मा
|209
|ऑस्ट्रेलिया
|2013
|रोहित शर्मा
|264
|श्रीलंका
|2014
|क्रिस गेल
|215
|जिम्बाब्वे
|2015
|मार्टिन गुप्टिल
|237*
|वेस्टइंडीज
|2015
|रोहित शर्मा
|208 नाबाद
|श्रीलंका
|2017
|फखर जमान
|210*
|जिम्बाब्वे
|2018
|इशान किशन
|210
|बांग्लादेश
|2022
|शुभमन गिल
|208
|न्यूजीलैंड
|2023
|ग्लेन मैक्सवेल
|201*
|अफगानिस्तान
|2023
|पथुम निसांका
|210*
|अफगानिस्तान
|2024
|शुभमन गिल
|215 नाबाद
|वेस्टइंडीज
|2026
IND vs WI: शुभमन गिल का 11वां शतक, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा; बाबर आजम से भी निकले आगे
शुभमन गिल ने अपनी 68वीं वनडे पारी में 11वां वनडे शतक लगाया है। भारत में यह उनका लगातार तीसरा शतक है। वहीं उन्होंने मौजूदा वेस्टइंडीज सीरीज में लगातार दूसरा शतक लगाया है। इसी के साथ गिल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर