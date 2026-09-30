भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वनडे इंटरनेशनल में दूसरा दोहरा शतक लगा दिया है। उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेली थी। अब उन्होंने 2026 में बतौर कप्तान वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दूसरा दोहरा शतक लगाया। यह वनडे इंटरनेशनल का सबसे तेज दोहरा शतक भी है और उन्होंने इशान किशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा।

वहीं शुभमन वनडे इंटरनेशनल में एक से ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा ने ही ऐसा किया था। उनके अलावा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इशान किशन और क्रिस गेल समेत 8 बल्लेबाजों ने एक-एक वनडे डबल सेंचुरी ही लगाई है। इस मामले में गिल सभी 8 बल्लेबाजों से आगे निकले।

वनडे क्रिकेट में यह 13वीं डबल सेंचुरी लगी है। वनडे इंटरनेशनल के रन चेज में भी गिल सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है।

वनडे इंटरनेशनल के सबसे तेज दोहरे शतक

  • 117 गेंद: शुभमन गिल, vs वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 2026
  • 126 गेंद: इशान किशन, vs बांग्लादेश, चटोग्राम 2022
  • 128 गेंद: ग्लेन मैक्सवेल, vs अफगानिस्तान, वानखेड़े, 2023
  • 136 गेंद: पथुम निसांका, vs अफगानिस्तान, पल्लिकेले, 2024
  • 138 गेंद: क्रिस गेल, vs जिम्बाब्वे, कैनबेरा 2015

वनडे इंटरनेशनल में रन चेज में सबसे बड़ी पारी

  • 223 नाबाद: शुभमन गिल, vs WI, गुवाहाटी 2026
  • 201 नाबाद: ग्लेन मैक्सवेल, vs Afg, वानखेड़े 2023
  • 193 : फखर जमां, vs SA, जोहानिसबर्ग 2021
  • 185 नाबाद: शेन वॉटसन, vs Ban, मीरपुर 2011
  • 183 नाबाद: एमएस धोनी, vs SL, जयपुर 2005
  • 183 : विराट कोहली, vs Pak, मीरपुर 2012

वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी लगाने वाले सभी खिलाड़ी

खिलाड़ीस्कोरविपक्षी टीमवर्ष
सचिन तेंदुलकर200*दक्षिण अफ्रीका2010
वीरेंद्र सहवाग219वेस्टइंडीज2011
रोहित शर्मा209ऑस्ट्रेलिया2013
रोहित शर्मा264श्रीलंका2014
क्रिस गेल215जिम्बाब्वे2015
मार्टिन गुप्टिल237*वेस्टइंडीज2015
रोहित शर्मा208 नाबादश्रीलंका2017
फखर जमान210*जिम्बाब्वे2018
इशान किशन210बांग्लादेश2022
शुभमन गिल208न्यूजीलैंड2023
ग्लेन मैक्सवेल201*अफगानिस्तान2023
पथुम निसांका210*अफगानिस्तान2024
शुभमन गिल215 नाबादवेस्टइंडीज2026

IND vs WI: शुभमन गिल का 11वां शतक, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा; बाबर आजम से भी निकले आगे

शुभमन गिल ने अपनी 68वीं वनडे पारी में 11वां वनडे शतक लगाया है। भारत में यह उनका लगातार तीसरा शतक है। वहीं उन्होंने मौजूदा वेस्टइंडीज सीरीज में लगातार दूसरा शतक लगाया है। इसी के साथ गिल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर