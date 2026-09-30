शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़ा है। उन्होंने पहले वनडे में 110 रन की पारी खेली थी। दूसरे वनडे में 62 गेंद पर ही भारतीय कप्तान ने शतक ठोक दिया। यह वनडे इंटरनेशनल में उनका 11वां शतक था और वह सबसे तेज 11 वनडे शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा।

इसके अलावा दुनियाभर के बल्लेबाजों में शुभमन गिल ने सबसे तेज 11 वनडे शतक लगाने के मामले में बाबर आजम और इंग्लैंड को जॉनी बेयरस्टो को पछाड़ा। शुभमन गिल ने सिर्फ 68वीं वनडे पारी में ही यह कमाल किया। इस लिस्ट में हाशिम अमला टॉप पर हैं जिन्होंने 64 पारियों में ही 11 वनडे शतक लगा दिए थे। विराट कोहली ने 82 पारियों में ऐसा किया था।

सबसे कम वनडे पारियों में 11 शतक लगाने वाले बल्लेबाज

64 पारी: हाशिम अमला

हाशिम अमला 65 पारी: क्विंटन डी कॉक

क्विंटन डी कॉक 68 पारी: शुभमन गिल

शुभमन गिल 71 पारी: बाबर आजम

बाबर आजम 78 पारी: जॉनी बेयरस्टो

जॉनी बेयरस्टो 82 पारी: विराट कोहली

भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक

52 गेंद: विराट कोहली vs Aus, जयपुर 2013

विराट कोहली vs Aus, जयपुर 2013 60 गेंद: वीरेंद्र सहवाग vs NZ, हैमिल्टन 2009

वीरेंद्र सहवाग vs NZ, हैमिल्टन 2009 61 गेंद: विराट कोहली vs Aus, नागपुर 2013

विराट कोहली vs Aus, नागपुर 2013 62 गेंद: केएल राहुल vs Net, बेंगलुरु 2023

केएल राहुल vs Net, बेंगलुरु 2023 62 गेंद: शुभमन गिल vs WI, गुवाहाटी 2026

रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, विराट कोहली नंबर 1 पर; ODI में सबसे तेज 12 हजार रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने अपने 290वें वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में 12 हजार रन पूरे कर लिए। वह सबसे तेज 12 हजार वनडे रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने पीछे छोड़ा। विराट कोहली इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

IND vs WI: कुलदीप यादव के सबसे तेज 200 ODI विकेट; अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा, शेन वॉर्न को भी छोड़ा पीछे

कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे मुकाबले में दो विकेट झटके और अपने 200 वनडे विकेट पूरे कर लिए। वह भारत के लिए सबसे तेज ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने और दुनिया के तीसरे स्पिनर बने। उन्होंने अजीत अगरकर और शेन वॉर्न को पीछे छोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





