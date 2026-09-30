शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़ा है। उन्होंने पहले वनडे में 110 रन की पारी खेली थी। दूसरे वनडे में 62 गेंद पर ही भारतीय कप्तान ने शतक ठोक दिया। यह वनडे इंटरनेशनल में उनका 11वां शतक था और वह सबसे तेज 11 वनडे शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा।
इसके अलावा दुनियाभर के बल्लेबाजों में शुभमन गिल ने सबसे तेज 11 वनडे शतक लगाने के मामले में बाबर आजम और इंग्लैंड को जॉनी बेयरस्टो को पछाड़ा। शुभमन गिल ने सिर्फ 68वीं वनडे पारी में ही यह कमाल किया। इस लिस्ट में हाशिम अमला टॉप पर हैं जिन्होंने 64 पारियों में ही 11 वनडे शतक लगा दिए थे। विराट कोहली ने 82 पारियों में ऐसा किया था।
सबसे कम वनडे पारियों में 11 शतक लगाने वाले बल्लेबाज
- 64 पारी: हाशिम अमला
- 65 पारी: क्विंटन डी कॉक
- 68 पारी: शुभमन गिल
- 71 पारी: बाबर आजम
- 78 पारी: जॉनी बेयरस्टो
- 82 पारी: विराट कोहली
भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक
- 52 गेंद: विराट कोहली vs Aus, जयपुर 2013
- 60 गेंद: वीरेंद्र सहवाग vs NZ, हैमिल्टन 2009
- 61 गेंद: विराट कोहली vs Aus, नागपुर 2013
- 62 गेंद: केएल राहुल vs Net, बेंगलुरु 2023
- 62 गेंद: शुभमन गिल vs WI, गुवाहाटी 2026
रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, विराट कोहली नंबर 1 पर; ODI में सबसे तेज 12 हजार रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
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IND vs WI: कुलदीप यादव के सबसे तेज 200 ODI विकेट; अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा, शेन वॉर्न को भी छोड़ा पीछे
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