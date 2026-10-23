इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा वनडे ट्राई सीरीज के मैच में 22 अक्टूबर 2026 को 114 गेंद पर दोहरा शतक जड़ा था। वनडे इंटरनेशनल इतिहास का यह सबसे तेज दोहरा शतक था और उन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ा था। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में ब्रूक का यह संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक था।

वहीं भारत के क्रिकेटर एन. जगदीशन भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो शुभमन गिल से आगे हैं। जगदीशन ने 2022 विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 114 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था। वह सबसे तेज लिस्ट ए डबल सेंचुरी लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले टॉप 12 बल्लेबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेटर चैड बोवेस के नाम है। उन्होंने 2024 में कैंटरबेरी के लिए खेलते हुए ओटागो के खिलाफ 103 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था। लिस्ट में दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड और एन. जगदीशन मौजूद हैं।

इशान किशन और पृथ्वी शॉ भी लिस्ट का हिस्सा

भारतीयों की बात करें तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल ने हाल ही में इशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा था। गिल लिस्ट ए में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इशान किशन इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंद पर दोहरा शतक जड़ा था। पृथ्वी शॉ का नाम भी इस लिस्ट में 12वें स्थान पर है। उन्होंने 2023 के काउंटी वनडे चैंपियनशिप मैच में नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेलते हुए समरसेट के खिलाफ 129 गेंद पर दोहरा शतक जड़ा था।

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

गेंदेंखिलाड़ीटीमविपक्षी टीममैदानवर्ष
103चैड बोवेसकैंटरबरीओटागोक्राइस्टचर्च2024
114ट्रेविस हेडसाउथ ऑस्ट्रेलियाक्वींसलैंडएडिलेड2021
114हैरी ब्रूकइंग्लैंडश्रीलंकारावलपिंडी2026
114नारायण जगदीशनतमिलनाडुअरुणाचल प्रदेशबेंगलुरु2022
117ट्रेविस हेडसाउथ ऑस्ट्रेलियावेस्टर्न ऑस्ट्रेलियासिडनी2015
117शुभमन गिलभारतवेस्टइंडीजगुवाहाटी2026
123बेन डकेटइंग्लैंड लायंसश्रीलंका एकैंटरबरी2016
126जेमी होसेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्सनॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्सहैमिल्टन2013
126इशान किशनभारतबांग्लादेशचटगांव2022
128डी’आर्सी शॉर्टवेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाक्वींसलैंडसिडनी2018
128ग्लेन मैक्सवेलऑस्ट्रेलियाअफगानिस्तानमुंबई2023
129पृथ्वी शॉनॉर्थम्पटनशायरसमरसेटनॉर्थम्पटन2023

हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास, शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ा, क्रिस गेल की भी बराबरी की, इंग्लैंड ने 50 ओवर में बनाए 429 रन

हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में तूफानी दोहरा शतक जड़कर वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने। उनके 202 रन की बदौलत इंग्लैंड ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 429 रन बनाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर