इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा वनडे ट्राई सीरीज के मैच में 22 अक्टूबर 2026 को 114 गेंद पर दोहरा शतक जड़ा था। वनडे इंटरनेशनल इतिहास का यह सबसे तेज दोहरा शतक था और उन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ा था। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में ब्रूक का यह संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक था।

वहीं भारत के क्रिकेटर एन. जगदीशन भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो शुभमन गिल से आगे हैं। जगदीशन ने 2022 विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 114 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था। वह सबसे तेज लिस्ट ए डबल सेंचुरी लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले टॉप 12 बल्लेबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेटर चैड बोवेस के नाम है। उन्होंने 2024 में कैंटरबेरी के लिए खेलते हुए ओटागो के खिलाफ 103 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था। लिस्ट में दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड और एन. जगदीशन मौजूद हैं।

इशान किशन और पृथ्वी शॉ भी लिस्ट का हिस्सा

भारतीयों की बात करें तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल ने हाल ही में इशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा था। गिल लिस्ट ए में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इशान किशन इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंद पर दोहरा शतक जड़ा था। पृथ्वी शॉ का नाम भी इस लिस्ट में 12वें स्थान पर है। उन्होंने 2023 के काउंटी वनडे चैंपियनशिप मैच में नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेलते हुए समरसेट के खिलाफ 129 गेंद पर दोहरा शतक जड़ा था।

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

गेंदें खिलाड़ी टीम विपक्षी टीम मैदान वर्ष 103 चैड बोवेस कैंटरबरी ओटागो क्राइस्टचर्च 2024 114 ट्रेविस हेड साउथ ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड एडिलेड 2021 114 हैरी ब्रूक इंग्लैंड श्रीलंका रावलपिंडी 2026 114 नारायण जगदीशन तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश बेंगलुरु 2022 117 ट्रेविस हेड साउथ ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2015 117 शुभमन गिल भारत वेस्टइंडीज गुवाहाटी 2026 123 बेन डकेट इंग्लैंड लायंस श्रीलंका ए कैंटरबरी 2016 126 जेमी हो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैमिल्टन 2013 126 इशान किशन भारत बांग्लादेश चटगांव 2022 128 डी’आर्सी शॉर्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड सिडनी 2018 128 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मुंबई 2023 129 पृथ्वी शॉ नॉर्थम्पटनशायर समरसेट नॉर्थम्पटन 2023

हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास, शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ा, क्रिस गेल की भी बराबरी की, इंग्लैंड ने 50 ओवर में बनाए 429 रन

हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में तूफानी दोहरा शतक जड़कर वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने। उनके 202 रन की बदौलत इंग्लैंड ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 429 रन बनाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





