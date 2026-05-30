आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मई यानी रविवार को खेला जाएगा। इस मुकाबले में आरसीबी के सामने गुजरात की चुनौती होगी और दोनों टीमें दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए पूरा जोर लगाएगी। दोनों टीमों ने अब तक एक-एक बार आईपीएल खिताब जीते हैं। आरसीबी अगर ये मैच जीत जाती है तो वो लगातार दूसरी बार चैंपियन बनेगी जबकि गुजरात की टीम साल 2022 के बाद फिर से खिताबी जीत हासिल करेगी।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गिल बनाम कोहली का प्रदर्शन

इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीएल फाइनल में दोनों टीमों के खिलाड़ी काफी दवाब में होंगे और सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आरसीबी के स्टार प्लेयर विराट कोहली और गुजरात के कप्तान गिल पर भी सबकी निगाहें लगी रहने वाली है। कोहली पर अच्छे प्रदर्शन का दवाब होगा क्योंकि आईपीएल फाइनल में उनका रिकॉर्ड अब तक ज्यादा अच्छा नहीं रहा है साथ ही पहले क्वालिफायर मुकाबले में उनका बल्ला नहीं चल पाया था तो वहीं गिल ने दूसरे क्वालिफायर में जिस तरह की पारी खेली थी फैंस फाइनल में उनसे इसी तरह की पारी की उम्मीद करेंगे।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर अगर विराट कोहली बनाम शुभमन गिल की आईपीएल में प्रदर्शन की बात करें तो यहां पर गिल पूरी तरह से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। गिल का बल्ला इस मैदान पर अब तक खूब चला है जबकि विराट कोहली का प्रदर्शन साधारण रहा है। गिल ने इस मैदान पर अब तक खेले 31 आईपीएल पारियों में 49.07 की शानदार औसत और 163 की स्ट्राइक रेट से कुल 1374 रन बनाए हैं। गिल ने इस दौरान 3 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए हैं साथ ही कभी डक पर आउट नहीं हुए हैं। इस मैदान पर गिल ने 132 चौके और 54 छक्के भी लगाए हैं।

अहमदाबाद में विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने इस मैदान पर आठ पारियों में 48.33 की औसत और लगभग 135 के स्ट्राइक रेट से 290 रन बनाए हैं। उन्होंने इस मैदान पर दो अर्धशतक भी जड़े हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 70 रन रहा है। कोहली ने गिल जितने मैच तो यहां नहीं खेले हैं, लेकिन जितने भी मैच उन्होंने यहां पर खेले हैं वो ज्यादा प्रभावी तो नजर नहीं आते। वैसे कोहली की बात करें तो आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक अपनी टीम यानी आरसीबी के लिए कुल 600 रन बनाए हैं और फाइनल में कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद उनकी टीम जरूर करेगी।

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गिल गुजरात के लिए कप्तानी पारी खेलकर दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने और आरसीबी के कप्तान का भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)