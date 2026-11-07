भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर 4 रन से हरा दिया और इस वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। लो स्कोरिंग इस मैच में भारत की हालत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन बारिश की वजह से टीम इंडिया की जान बच गई और उसे जीत मिली। इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने 55 रन की पारी खेली और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ गए जबकि इस लिस्ट में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर टॉप-2 में शामिल हैं तो वहीं रोहित शर्मा 10वें स्थान पर हैं।

गुरनूर हैं टॉप पर, कोहली-श्रेयस नंबर 2

भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और 2 ओवर मेडन भी फेंके। इन 4 विकेट की मदद से गुरनूर अब दो वनडे मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए और उन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में कुल 7 विकेट लिए हैं। वहीं जैकब डफी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 2 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अंशुल कंबोज, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी भी शामिल हैं।

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे के बाद टॉप-10 बैटर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 डेरिल मिचेल 2026-2026 2* 2 0 83 55 41.5 145 57.24 0 1 0 8 3 विराट कोहली 2026-2026 2* 2 0 81 74 40.5 58 139.65 0 1 0 14 1 श्रेयस अय्यर 2026-2026 2* 2 0 45 30 22.5 59 76.27 0 0 0 5 2 टिम सीफर्ट 2026-2026 2* 2 0 38 38 19 48 79.16 0 0 1 3 2 शुभमन गिल 2026-2026 2* 2 0 37 37 18.5 57 64.91 0 0 1 5 0 ब्लेयर टिकनर 2026-2026 2* 2 0 36 34 18 28 128.57 0 0 0 1 4 मिचेल सैंटरन 2026-2026 2* 2 0 35 31 17.5 54 64.81 0 0 0 1 2 ग्लेन फिलिप्स 2026-2026 2* 2 0 30 30 15 55 54.54 0 0 1 2 1 केएल राहुल 2026-2026 2* 2 2 29 26* – 43 67.44 0 0 0 2 2 रोहित शर्मा 2026-2026 2* 2 0 23 23 11.5 34 67.64 0 0 1 2 2

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे के बाद टॉप-10 बॉलर

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी स्ट्राइक रेट 4 5 गुरनूर बरार 2026-2026 2 2 116 19.2 2 74 7 4/30 10.57 3.82 16.57 1 0 जैकब डफी 2026-2026 2 2 84 14 1 84 6 3/35 14 6 14 0 0 अंशुल कंबोज 2026-2026 2 2 108 18 2 47 4 2/22 11.75 2.61 27 0 0 काइल जैमीसन 2026-2026 2 2 102 17 1 69 4 3/35 17.25 4.05 25.5 0 0 अर्शदीप सिंह 2026-2026 2 2 102 17 1 86 4 4/70 21.5 5.05 25.5 1 0 अक्षर पटेल 2026-2026 2 2 84 14 1 40 2 2/28 20 2.85 42 0 0 आकिब नहीं 2026-2026 2 2 78 13 0 64 2 2/31 32 4.92 39 0 0 मैथ्यू फिशर 2026-2026 1 1 24 4 0 23 1 1/23 23 5.75 24 0 0 नाथन स्मिथ 2026-2026 2 2 58 9.4 1 40 1 1/21 40 4.13 58 0 0

रोहित शर्मा टॉप-3 से बाहर, सचिन से आगे कोहली; इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट मेंं जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली और रिकी पोटिंग हैं। इस लिक्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)