भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर 4 रन से हरा दिया और इस वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। लो स्कोरिंग इस मैच में भारत की हालत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन बारिश की वजह से टीम इंडिया की जान बच गई और उसे जीत मिली। इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने 55 रन की पारी खेली और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ गए जबकि इस लिस्ट में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर टॉप-2 में शामिल हैं तो वहीं रोहित शर्मा 10वें स्थान पर हैं।

गुरनूर हैं टॉप पर, कोहली-श्रेयस नंबर 2

भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और 2 ओवर मेडन भी फेंके। इन 4 विकेट की मदद से गुरनूर अब दो वनडे मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए और उन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में कुल 7 विकेट लिए हैं। वहीं जैकब डफी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 2 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अंशुल कंबोज, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी भी शामिल हैं।

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे के बाद टॉप-10 बैटर

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
डेरिल मिचेल2026-20262*20835541.514557.2401083
विराट कोहली2026-20262*20817440.558139.65010141
श्रेयस अय्यर2026-20262*20453022.55976.2700052
टिम सीफर्ट2026-20262*203838194879.1600132
शुभमन गिल2026-20262*20373718.55764.9100150
ब्लेयर टिकनर2026-20262*2036341828128.5700014
मिचेल सैंटरन2026-20262*20353117.55464.8100012
ग्लेन फिलिप्स2026-20262*203030155554.5400121
केएल राहुल2026-20262*222926*4367.4400022
रोहित शर्मा2026-20262*20232311.53467.6400122

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे के बाद टॉप-10 बॉलर

गेंदबाजसालमैचपारीगेंदओवरमेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकॉनामीस्ट्राइक रेट45
गुरनूर बरार2026-20262211619.227474/3010.573.8216.5710
जैकब डफी2026-202622841418463/351461400
अंशुल कंबोज2026-2026221081824742/2211.752.612700
काइल जैमीसन2026-2026221021716943/3517.254.0525.500
अर्शदीप सिंह2026-2026221021718644/7021.55.0525.510
अक्षर पटेल2026-202622841414022/28202.854200
आकिब नहीं2026-202622781306422/31324.923900
मैथ्यू फिशर2026-20261124402311/23235.752400
नाथन स्मिथ2026-202622589.414011/21404.135800

रोहित शर्मा टॉप-3 से बाहर, सचिन से आगे कोहली; इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट मेंं जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली और रिकी पोटिंग हैं। इस लिक्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)