भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले 5 मैचों की टी20 सीरीज में अपनी टीम के लिए जमकर रन बनाए। भारत को इस वनडे सीरीज में बेशक 0-4 से पराजय मिली, लेकिन कप्तान की बल्लेबाजी ने सबका दिल जीता। एक तरफ जहां भारतीय बैटर इंग्लैंड में रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए तो वहीं श्रेयस ने दिखाया कि विपरित परिस्थिति में भी किस तरह से बैटिंग की जाती है।

श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान पहली बार इंग्लैंड की धरती पर किसी टी20आई सीरीज में भारत की कप्तानी की और इसमें 218 रन बनाते हुए विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 54.50 की औसत और 157.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 218 रन बनाए जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल थे और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 80 रन रहा। श्रेयस ने 18 चौके और 7 छक्के भी लगाए।

श्रेयस निकले विराट कोहली से आगे

श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 5 मैचों की टी20 सीरीज में 218 रन बनाए और भारत की तरफ से टी20आई में किसी एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। कोहली ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टी20आई सीरीज में बतौर कप्तान भारत के लिए 181 रन बनाए थे। हालांकि इस लिस्ट में पहले नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर कप्तान 242 रन बनाए थे।

एक T20I सीरीज में भारतीय कप्तान द्वारा सर्वाधिक रन

242 रन – सूर्यकुमार यादव (बनाम न्यूजीलैंड, 2026)

231 रन – विराट कोहली ( बनाम इंग्लैंड, 2021)

218 रन – श्रेयस अय्यर (बनाम इंग्लैंड, 2026)

181 रन – विराट कोहली (बनाम वेस्टइंडी, 2019)

170 रन – शुभमन गिल (बनाम जिम्बाब्वे, 2024)

वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन से क्यों बाहर किया गया था श्रेयस अय्यर ने उसका कारण बताया। हालांकि इस मैच में भी भारत को हार मिली थी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

रोहित-शुभमन ओपनर, इशान-शिवम आउट; AI ने चुनी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

टी20 सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 14 जून से खेली जाएगी। इस वनडे सीरीज के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन एआई ने किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)