भारत के सीमित ओवरों के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) अभी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि उनकी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी में अभी और समय लगेगा। वह कंधे की सर्जरी के बाद अब तक पूरी तरह से रिहैब नहीं कर पाए हैं। इस कारण वह रॉयल लंदन कप में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

श्रेयस अय्यर को रॉयल लंदन कप में लंकाशायर के प्रतिनिधित्व के साथ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करनी थी, लेकिन वह चोट से पूरी तरह से उबरने में नाकाम रहे। अब उन्हें इस टूर्नामेंट से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अय्यर को इस साल की शुरुआत में पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय मैच के दौरान बाएं कंधे में चोट लगी थी। उनका कंधा अपनी जगह से खिसक गया था। इसके बाद ब्रिटेन में उनकी सर्जरी की गई थी।

अय्यर ने हाल ही में नेट अभ्यास शुरू किया है, लेकिन समझा जा रहा है कि वह 22 जुलाई से 18 अगस्त तक चलने वाले टूर्नामेंट के लिए जरूरी फिटनेस हासिल करने से अभी काफी दूर है। इस संबंध में लंकाशायर काउंटी की ओर से एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है, ‘क्लब, बीसीसीआई और खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा के बाद यह सहमति बनी कि श्रेयस अय्यर क्रिकेट में वापसी से पहले भारत में ही रहेंगे।’

We hope to see you back out on the cricket field soon, @ShreyasIyer15

