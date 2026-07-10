भारत को इंग्लैंड के हाथों 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में 9 विकेट से हार मिली और इंग्लैंड की टीम ने इस सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में भारत की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली और 5 छक्के 4 चौकों की मदद से 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए तो वहीं इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने भी नाबाद 79 रन की पारी खेली।

श्रेयस अपनी इस पारी के दम पर इस टी20 सीरीज के चौथे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए तो वहीं इस मैच से पहले, पहले स्थान पर मौजूद अभिषेक शर्मा चौथे नंबर पर आ गए। अभिषेक ने चौथे मैच में 16 रन बनाए। वहीं इशान किशन जिन्होंने चौथे मैच में 4 रन बनाए वो टॉप 5 से बाहर हो गए तो वहीं 22 रन बनाने वाले शिवम दुबे इशान से आगे निकल गए।

चौथे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक अब 4 मैचों में 134 रन के साथ दूसरे स्थान पर आ गए तो वहीं 4 मैचों में 129 रन बनाने वाले फिल साल्ट तीसरे स्थान पर आ गए। पहले नंबर पर मौजूद श्रेयस अय्यर ने अब तक 4 मैचों में सबसे ज्यादा 190 रन बनाए हैं जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल है तो वहीं चौथे मैच में 15 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी 12वें स्थान से 11वें स्थान पर आ गए जिन्होंने 4 मैचों में अब तक 42 रन बनाए हैं।

भारत-इंग्लैंड चौथे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचपारीनॉट आउटरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
श्रेयस अय्यर2026-202644119080*63.33122155.73020147
हैरी ब्रुक2026-202643113479*6762216.12010137
फिल साल्ट2026-20264311297064.587148.27021164
अभिषेक शर्मा2026-2026440128593269185.5010166
जैकब बेथेल2026-20264218976*8955161.8101075
शिवम दुबे2026-20264417142*23.6655129.0900043
इशान किशन2026-2026440664916.557115.7800171
तिलक वर्मा2026-20264415124*1743118.600023
सैम करन2026-20264214841*4829165.5100050
जोस बटलर2026-2026430443614.6632137.500143
वैभव सूर्यवंशी2026-20263304215142516800015
टॉम बेंटन2026-2026420393919.533118.1800160
विल जैक्स2026-2026420231411.515153.3300012
अक्षर पटेल2026-20264401610413123.0700011
जोफ्रा आर्चर2026-20263211510*159166.6600020

अभिषेक टॉप पर, तिलक हैं शिवम-संजू से आगे; T20I में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं। इस लिस्ट में तिलक वर्मा फिलहाल शिवम दुबे और संजू सैमसन से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)