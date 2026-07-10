भारत को इंग्लैंड के हाथों 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में 9 विकेट से हार मिली और इंग्लैंड की टीम ने इस सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में भारत की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली और 5 छक्के 4 चौकों की मदद से 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए तो वहीं इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने भी नाबाद 79 रन की पारी खेली।
श्रेयस अपनी इस पारी के दम पर इस टी20 सीरीज के चौथे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए तो वहीं इस मैच से पहले, पहले स्थान पर मौजूद अभिषेक शर्मा चौथे नंबर पर आ गए। अभिषेक ने चौथे मैच में 16 रन बनाए। वहीं इशान किशन जिन्होंने चौथे मैच में 4 रन बनाए वो टॉप 5 से बाहर हो गए तो वहीं 22 रन बनाने वाले शिवम दुबे इशान से आगे निकल गए।
चौथे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक अब 4 मैचों में 134 रन के साथ दूसरे स्थान पर आ गए तो वहीं 4 मैचों में 129 रन बनाने वाले फिल साल्ट तीसरे स्थान पर आ गए। पहले नंबर पर मौजूद श्रेयस अय्यर ने अब तक 4 मैचों में सबसे ज्यादा 190 रन बनाए हैं जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल है तो वहीं चौथे मैच में 15 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी 12वें स्थान से 11वें स्थान पर आ गए जिन्होंने 4 मैचों में अब तक 42 रन बनाए हैं।
भारत-इंग्लैंड चौथे मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नॉट आउट
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|श्रेयस अय्यर
|2026-2026
|4
|4
|1
|190
|80*
|63.33
|122
|155.73
|0
|2
|0
|14
|7
|हैरी ब्रुक
|2026-2026
|4
|3
|1
|134
|79*
|67
|62
|216.12
|0
|1
|0
|13
|7
|फिल साल्ट
|2026-2026
|4
|3
|1
|129
|70
|64.5
|87
|148.27
|0
|2
|1
|16
|4
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|4
|4
|0
|128
|59
|32
|69
|185.5
|0
|1
|0
|16
|6
|जैकब बेथेल
|2026-2026
|4
|2
|1
|89
|76*
|89
|55
|161.81
|0
|1
|0
|7
|5
|शिवम दुबे
|2026-2026
|4
|4
|1
|71
|42*
|23.66
|55
|129.09
|0
|0
|0
|4
|3
|इशान किशन
|2026-2026
|4
|4
|0
|66
|49
|16.5
|57
|115.78
|0
|0
|1
|7
|1
|तिलक वर्मा
|2026-2026
|4
|4
|1
|51
|24*
|17
|43
|118.6
|0
|0
|0
|2
|3
|सैम करन
|2026-2026
|4
|2
|1
|48
|41*
|48
|29
|165.51
|0
|0
|0
|5
|0
|जोस बटलर
|2026-2026
|4
|3
|0
|44
|36
|14.66
|32
|137.5
|0
|0
|1
|4
|3
|वैभव सूर्यवंशी
|2026-2026
|3
|3
|0
|42
|15
|14
|25
|168
|0
|0
|0
|1
|5
|टॉम बेंटन
|2026-2026
|4
|2
|0
|39
|39
|19.5
|33
|118.18
|0
|0
|1
|6
|0
|विल जैक्स
|2026-2026
|4
|2
|0
|23
|14
|11.5
|15
|153.33
|0
|0
|0
|1
|2
|अक्षर पटेल
|2026-2026
|4
|4
|0
|16
|10
|4
|13
|123.07
|0
|0
|0
|1
|1
|जोफ्रा आर्चर
|2026-2026
|3
|2
|1
|15
|10*
|15
|9
|166.66
|0
|0
|0
|2
|0
अभिषेक टॉप पर, तिलक हैं शिवम-संजू से आगे; T20I में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं। इस लिस्ट में तिलक वर्मा फिलहाल शिवम दुबे और संजू सैमसन से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)