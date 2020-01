भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार 6 विकेट से जीत दर्ज की। श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में कमाल आतिशी पारी खेलते हुए एमएस धोनी स्टाइल में छक्के के साथ टीम को जीत दिलाई। इसके बाद अय्यर की बल्लेबाजी की हर ओर तारीफ हो रही है। लेकिन, मैच के बाद अय्यर ने अपनी इस आतिशी बल्लेबाजी के पीछे का खुलासा किया है।

आकलैंड में खेले गए मैच के बाद अय्यर ने चहल टीवी पर युजवेंद्र को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि आखिर कैसे उन्होंने यह बड़ी पारी खेली। दरअसल, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद चहल ही हैं। उन्होंने अय्यर से जब पूछा कि आप इतना अच्छा खेल रहे हैं क्या यह मेरी संगत का असर है तो अय्यर ने कहा कि हां ये आपकी वजह से ही है।

CHAHAL TV: @ShreyasIyer15 & @yuzi_chahal finish Auckland T20I in style #NZvIND #TeamIndia

You wouldn’t want to miss this one – by @RajalArora

Full video here https://t.co/lbESm4iZqO pic.twitter.com/nzKFyQroSa

— BCCI (@BCCI) January 24, 2020