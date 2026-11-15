भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए न्यूजीलैंड दौरा काफी खराब रहा। शुभमन गिल के टेस्ट टीम से जुड़ने के बाद आखिरी दो वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर ने 4 पारियों में सिर्फ 67 रन बनाए। उन्होंने 15,30,0 और 22 रन बनाए। श्रेयस के लिए खराब फॉर्म से ज्यादा बड़ी चिंता की बात पुरानी कमजोरी उभरना है। वह शॉर्ट बॉल पर असहज दिख।

श्रेयस 4 में से 3 पारियों में शॉर्ट बॉल पर आउट हुए। 2027 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है। वहां की पिचें भी न्यूजीलैंड की तरह तेज और उछाल भरी होंगी। यह भारतीय टीम और श्रेयस अय्यर के लिए चिंता का विषय है। माउंट मौनगानुई में रविवार (15 नवंबर) को पांचवें वनडे में वह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन एक बाद फिर ब्लेयर टिकनर ने शॉर्ट बॉल फेंक उन्हें चलता कर दिया।

श्रेयस अय्यर की कमजोरी

ब्लेयर टिकनर ने ऑफ साइड में शॉर्ट बॉल की। श्रेयस अय्यर पुल करने के लिए बैक फुट पर गए, लेकिन बाउंस के ऊपर नहीं आ पाए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और मिडऑन पर मैथ्यू फिशर को आसान कैच दे बैठे। पहले वनडे में जैकब डफी ने श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल पर हेनरी निकोल्स के हाथों कैच कराया था। श्रेयस ने मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद तेज आई और शॉर्ट मिड विकेट पर निकोल्स को कैच दे बैठे।

श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल से बचने के चक्कर में क्रीज में फंसे

श्रेयस अय्यर को दूसरे वनडे में काइल जेमीसन ने शॉर्ट बॉल पर आउट किया था। विकेटकीपर टॉम लैथम ने उनका कैच पकड़ा था। श्रेयस अय्यर उस गेंद पर न तो झुक सके और न ही हट सके थे। वह अपनी कलाइयों को नीचे करने में भी नाकाम रहे। गेंद टॉप-एज से लगकर हवा में ऊपर उठी और विकेटकीपर ने आसान कैच लपका। चौथे वनडे में उन्हें मैट हेनरी ने एलबीडब्ल्यू किया था। गेंद स्विंग हो रही थी, लेकिव वह शॉर्ट बॉल के लिए क्रीज के काफी अंदर खड़े थे। गुडलेंथ पर की गई गेंद अंदर आई और श्रेयस अय्यर के बल्ले का किनारा लेने से बचते हुए पिछले पैड पर लगी। मैदानी अंपयार ने उन्हें आउट नहीं दिया था। न्यूजीलैंड के रिव्यू लेने के बाद वह आउट हुए।

न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा फेल

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 4 पारियों में 30 रन बनाए। उन्होंने 0,23,0 और 7 रनों की पारी खेली। ऐसे प्रदर्शन के बाद उनकी जगह को लेकर सवाल उठना तय है। पूरी खबर पढ़ें।