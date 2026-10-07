भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 42 गेंद पर शतक जड़ा। टी20 इंटरनेशनल में यह उनका पहला शतक था और भारत के लिए वह सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने। उन्होंने इस मामले में इशान किशन की बराबरी की और पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ा है।

इशान किशन ने भी 2026 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 गेंद पर शतक जड़ा था। वहीं सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ 2023 में राजकोट के मैदान पर 45 गेंद पर शतक जड़ा था। इस लिस्ट में सूर्या अब अय्यर से पीछे हो गए हैं।

अभिषेक शर्मा का नाम टॉप 10 में तीन बार मौजूद

हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। वहीं रोहित शर्मा दूसरे और अभिषेक का नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी है। इनके अलावा संजू सैमसन और तिलक वर्मा भी इस लिस्ट में मौजूद हैं।

अभिषेक शर्मा का नाम इस लिस्ट में तीन स्थान पर मौजूद है। वह लिस्ट में पहले, तीसरे और 10वें स्थान पर मौजूद हैं। केएल राहुल भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं और उनका नाम 9वें स्थान पर है। राहुल ने 46 गेंद पर वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉडरहिल में शतकीय पारी 2016 में खेली थी।

T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी कितनी गेंद में शतक बनाम स्थान तारीख अभिषेक शर्मा 30 अफगानिस्तान नई दिल्ली 17/09/2026 रोहित शर्मा 35 श्रीलंका इंदौर 22/12/2017 अभिषेक शर्मा 37 इंग्लैंड वानखेड़े (मुंबई) 02/02/2025 संजू सैमसन 40 बांग्लादेश हैदराबाद 12/10/2024 तिलक वर्मा 41 साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग 15/11/2024 इशान किशन 42 न्यूजीलैंड तिरुवनंतपुरम 31/01/2026 श्रेयस अय्यर 42 वेस्टइंडीज लखनऊ 06/10/2026 सूर्यकुमार यादव 45 श्रीलंका राजकोट 07/01/2023 केएल राहुल 46 वेस्टइंडीज लॉडरहिल 27/08/2016 अभिषेक शर्मा 46 जिम्बाब्वे हरारे 07/07/2024

श्रेयस अय्यर का 42 गेंद पर आया यह शतक टी20 इंटरनेशनल में फुल मेंबर देशों के कप्तान का संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज शतक है। वहीं भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल के चेज में वह सबसे बड़ी पारी खेलने वाले कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले विराट कोहली का 94 रन नाबाद सर्वाधिक स्कोर था। साथ ही टी20 इंटरनेशनल में बतौर भारतीय कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भी वह चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। वह वनडे, टेस्ट और टी20 तीनों फॉर्मेट में भी भारत के लिए शतक लगाने वाले 7वें खिलाड़ी बने।

श्रेयस-नमन नंबर 1, इशान किशन चौथे पर; टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे; भारत-वेस्टइंडीज पहले टी20 के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए और नंबर1 बल्लेबाज बने। वहीं डेब्यू में 3 विकेट लेने वाले नमन धीर नंबर 1 गेंदबाज रहे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





