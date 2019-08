टीम इंडिया ने 14 अगस्त की रात में वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ उसने 3 मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। बारिश के कारण सीरीज का पहला मैच बेनतीज रहा था। अन्य दो मैचों भारतीय कप्तान Virat Kohli और Shreyas Iyer ने शानदार प्रदर्शन किया।

विराट ने जहां दोनों मैच में शतकीय पारी खेली। वहीं, श्रेयस ने दोनों ही मैच में 60 से ज्यादा रन की पारी खेली। उन्होंने दूसरे वनडे में 68 गेंद पर 71 और तीसरे वनडे में 41 गेंद पर 65 रन बनाए थे।

श्रेयस अय्यर की ये पारियां इसलिए भी और खास हैं, क्योंकि वे दोनों मैच में ऐसे समय बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे, जब टीम पर संकट छाया था। इसके बावजूद उन्होंने दोनों ही मैच में कप्तान विराट कोहली के साथ शतकीय साझेदारी की। संकट के समय धैर्यपूर्ण और तेजी से रन बनाने की उनकी इस कला की हर कोई तारीफ कर रहा है।

हालांकि, श्रेयस के लिए यह आम बात है। उनका कहना है कि टफ सिचुएशन में बल्लेबाजी करने में उन्हें मजा आता है। उन्होने अपना यह राज आखिरी वनडे के बाद Chahal TV पर खोला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है।

युजवेंद्र चहल मैच के बाद अक्सर किसी न किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू लेते हैं। आखिरी वनडे के बाद उन्होंने श्रेयस अय्यर से उनकी पारी के बारे में पूछा। श्रेयस पहली बार ने बताया, ‘बहुत मजा आया। ऐसी सिचुएशन में मुझे बैटिंग करने जाने में बहुत मजा आता है, जब टफ रहता है और सब लोग अंदर ड्रेसिंग रूम में एकदम नर्वस रहते हैं, क्योंकि वहां से आप मैच चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है।’

चहल ने पूछा, ‘रोस्टन चेज की गेंद पर छक्का मारकर क्या आपने मेरा बदला लिया।’ चहल की गेंद पर निकोलस पूरन ने छक्का मारा था। इस पर श्रेयस अय्यर ने हंसते हुए कहा, ‘जब हमारी टीम के प्लेयर को छक्का मारा तो बदला तो लेना ही पड़ता है।’

