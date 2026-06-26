आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में शुक्रवार (26 जून) को श्रेयस अय्यरा का भारत के टी20 कप्तान के तौर पर डेब्यू हुआ। इसके साथ ही वह टी20 में भारत के तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा वह घरेलू टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने के बाद टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बने। दोनों मामलों में उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा।

भारत के टी20 में सबसे उम्रदराज कप्तान शिखर धवन हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र में पहली बार भारत की कमान संभाली थी। सूर्यकुमार यादव 33 साल की उम्र में कप्तानी करके दूसरे नंबर पर हैं। श्रेयस अय्यर को 31 साल की उम्र में कमान मिली। रोहित शर्मा और केएल राहुल को 30-30 साल की उम्र में जिम्मेदारी मिली थी।

भारत के लिए T20I में कप्तानी डेब्यू के समय सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

35 साल 232 साल शिखर धवन

33 साल 70 साल सूर्यकुमार यादव

31 साल 202 साल श्रेयस अय्यर *

30 साल 234 साल रोहित शर्मा

30 साल 143 साल केएल राहुल

श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा

श्रेयस अय्यर ने घरेलू टी20 क्रिकेट में 114 मैचों में कप्तानी करने के बाद भारत की टी20 कप्तानी की। रोहित शर्मा ने 80 मैचों के बाद भारत की टी20 कप्तानी की थी। विराट कोहली ने 72 मैचों के बाद भारत की टी20 कप्तानी की थी। केएल राहुल ने 42, ऋषभ पंत ने 30 और शिखर धवन ने 21 मैचों में कप्तानी की थी।

भारत के लिए T20I में कप्तानी डेब्यू से पहले घरेलू T20 में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले खिलाड़ी

114 श्रेयस अय्यर

80 रोहित शर्मा

72 विराट कोहली

42 केएल राहुल

30 ऋषभ पंत

21 शिखर धवन

वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका न देने पर क्या बोले श्रेयस अय्यर

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला। कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि सही समय पर वैभव डेब्यू करेंगे। पूरी खबर पढ़ें।