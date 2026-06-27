भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान अपनी पारी का आगाज थोड़ा निराश करते हुए किया। श्रेयस के पास एक शानदार टीम थी फिर भी उन्हें अपने कप्तानी डेब्यू वाले मैच में ही आयरलैंड के हाथों हार मिली। श्रेयस ने बतौर कप्तान ही नहीं बल्कि बतौर बैटर भी काफी खराब प्रदर्शन किया और कप्तानी डेब्यू करते हुए अपने पहले ही मैच में बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए रोहित शर्मा का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।
श्रेयस अय्यर ने तोड़ा रोहित शर्मा का 9 साल पुराना रिकॉर्ड
श्रेयस अय्यर ने टी20आई में बतौर कप्तान अपने डेब्यू मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ 7 गेंदों पर 3 रन बनाए और आउट हो गए। इस 3 रन की पारी के बाद श्रेयस अय्यर अब टी20आई में भारत की तरफ से बतौर कप्तान डेब्यू करते हुए सबसे कम रन बनाने वाले बैटर बन गए। श्रेयस ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने साल 2017 में अपनी कप्तानी डेब्यू में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 17 रन की पारी खेली थी।
भारत की तरफ से टी20आई में कप्तान डेब्यू में सबसे कम स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हार्दिक पंड्या हैं जिन्होंने साल 2022 में आयरलैंड के खिलाफ 24 रन बनाए थे जबकि ऋतुराज गायकवाड़ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2023 में टी20आई में कप्तानी डेब्यू में 25 रन की पारी खेली थी। सुरेश रैना 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तानी डेब्यू में 25 रन की पारी खेली थी।
T20I में कप्तानी डेब्यू में भारत के लिए सबसे कम स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बैटर
3 रन – श्रेयस अय्यर बनाम आयरलैंड, 2026
17 रन – रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, 2017
24 रन – हार्दिक पांड्या बनाम आयरलैंड, 2022
25 रन – ऋतुराज गायकवाड़ बनाम नेपाल, 2023
28 रन – सुरेश रैना बनाम जिम्बाब्वे, 2010
29 रन – ऋषभ पंत बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2022
29 रन – विराट कोहली बनाम इंग्लैंड, 2017
31 रन – शुभमन गिल बनाम जिम्बाब्वे, 2024
33 रन – एमएस धोनी बनाम पाकिस्तान, 2007
33 रन – अजिंक्य रहाणे बनाम जिम्बाब्वे, 2015
34 रन – वीरेंद्र सहवाग बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2006
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